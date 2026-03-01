Un pensionar a făcut o mare greșeală când a trimis un e-mail. S-a trezit cu mii de amenzi

Un pensionat din Franța trăiește un coșmar, după ce a devenit victima unui furt de identitate de proporții, care i-a provocat multe bătăi de cap. Christian Derrey, în vârstă de 75 de ani, locuiește în orașul Etainhus, din Normandia. După ce s-a trezit cu datele de identificare furate, bărbatul a început să primească nenumărate amenzi auto, conform Radio France.

A aflat că aproximativ 3.000 de mașini sunt înmatriculate pe numele său, așa că s-a trezit cu sancțiuni aproape în fiecare zi. În acte, pensionarul apare ca administrator al mai multor firme. De asemenea, oficial, el ar conduce câteva mii de autovehicule și ar fi un șofer indiciplinat, pentru că ar parca în mod constant neregulamentar.

Dar, de fapt, francezul el susține că nu are nicio legătură cu aceste activități pentru care este sancționat în permanență. În fiecare zi primește între 25 și 40 de amenzi, iar valoarea totală a sancțiunilor ar fi ajuns la suma de 180.000 de euro.

Necazurile au început în anul 2019. Atunci, Derrey a făcut o mare greșeală, pentru că a trimis un e-mail care conținea, în atașament, o copie a cărții sale de identitate. Mesajul ar fi ajuns ulterior în mâinile unor escroci, iar de atunci pensionarul nu a mai avut liniște din cauza amenzilor care au început să curgă.

Problema s-a complicat și mai mult în luna noiembrie a anului 2024, atunci când o perrsoană necunoscută ar fi înființat, folosindu-i identitatea, o firmă fantomă care revindea mașini la prețuri mici pe diverse platforme online. La doar câteva zile după această „afacere”, aproximativ 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele francezului Christian Derrey.

El a făcut mai multe plângeri la poliție, dar nimeni nu a putut să rezolve problema. S-a trezit cu poprire pe conturi. „La Saint-Étienne mi-au fost înghețați 2.950 de euro, la Marsilia o parte din pensie mi-a fost blocată și nimeni nu vrea să se ocupe de asta. Autoritățile retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executor judecătoresc, fără scrisoare recomandată, nimic”, s-a plâns bărbatul.