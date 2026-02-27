Schimbare majoră în locuințele publice din SUA. Imigranții fără statut legal, vizați

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat o propunere de modificare a regulilor Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană al Statelor Unite (HUD), care vizează condițiile de eligibilitate pentru persoanele care locuiesc în locuințe publice finanțate din fonduri federale, potrivit Fox News.

Noua măsură, înaintată în această săptămână de secretarul Scott Turner, ar elimina o prevedere ce permitea gospodăriilor cu statut mixt să beneficieze de asistență locativă proporțională.

Propunerea urmărește modificarea unei reguli stabilite în contextul reformelor din 1996, adoptate în timpul administrației fostului președinte Bill Clinton, care permitea aplicarea așa-numitei opțiuni „do not contend”.

În prezent, regulile HUD permit gospodăriilor cu „statut mixt” — adică familii în care unii membri sunt eligibili, iar alții nu — să rămână în locuințe publice dacă persoanele neeligibile declară că „nu contestă” statutul lor de imigrare („do not contend”).

În aceste situații, familia primește o subvenție redusă proporțional.

Noua regulă propusă ar elimina această opțiune. Toți membrii gospodăriei ar trebui să își verifice cetățenia sau să demonstreze că au un statut legal eligibil pentru a continua să primească asistență pentru locuință.

Potrivit informațiilor prezentate, măsura nu interzice în mod categoric accesul non-cetățenilor la locuințele publice, însă impune obligația demonstrării eligibilității conform legislației federale.

De exemplu, deținătorii de „green card”, persoanele admise oficial ca refugiați sau azilanți, precum și cei pentru care ordinul de expulzare este suspendat din motive legale rămân eligibili.

De asemenea, anumite categorii, precum unele victime ale violenței domestice sau traficului de persoane, sunt în continuare acoperite de prevederile existente.

Conform actului HUD din 1980, agenția nu poate furniza asistență financiară persoanelor neeligibile. Reforma propusă ar transforma opțiunea de asistență proporțională dintr-o măsură aplicată pe termen nedeterminat într-una temporară, până la verificarea statutului.

Secretarul Scott Turner a declarat:

„Sub conducerea președintelui Trump, zilele în care imigranții ilegali, persoanele neeligibile și cei care comit fraude profită de sistem și beneficiază pe seama contribuabililor americani s-au încheiat.”

Acesta a mai precizat:

„Regula propusă de HUD va garanta că toți rezidenții din locuințele finanțate de HUD sunt chiriași eligibili. Avem toleranță zero pentru a-i pune deoparte pe cetățenii americani muncitori, permițând altora să exploateze lacune legislative vechi de zeci de ani.”

Într-un articol de opinie publicat în The Washington Post, Turner a afirmat că administrațiile anterioare „au închis ochii” la aplicarea acestor legi și politici și a susținut că „oficiali liberali la nivel federal și de stat au estompat și slăbit în mod deliberat legea, permițând unor solicitanți ai asistenței HUD să semneze pur și simplu o declarație de cetățenie fără a solicita documente sau dovezi”.

Reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile locative au exprimat îngrijorări cu privire la impactul noii reguli asupra familiilor. Shamus Roller, director executiv al National Housing Law Project, a declarat pentru Associated Press:

„Țara noastră poate asigura ca fiecare dintre noi, indiferent de unde venim sau ce limbă vorbim, să aibă o locuință sigură.”

Acesta a adăugat:

„Trump încearcă să evacueze familii de imigranți, cetățeni și non-cetățeni, din locuințele HUD.”

La rândul său, Sonya Acosta a afirmat că noua politică ar putea forța o „alegere dureroasă între pierderea asistenței care ajută [familiile] să plătească chiria în fiecare lună sau separarea familiei”.

Propunerea urmează să parcurgă etapele procedurale obișnuite înainte de a putea fi adoptată oficial.