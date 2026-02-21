Un pahar de suc de portocale la micul dejun. Ce arată rezultatele a 10 studii clinice

Un simplu pahar de suc de portocale poate aduce mai mult decât un plus de savoare la micul dejun. Bogat în vitamina C, sucul nu doar că stimulează sistemul imunitar, dar contribuie și la menținerea sănătății creierului și inimii, informează BBC.

Un simplu pahar de suc de portocale poate face mai mult decât să îți încânte papilele gustative dimineața, poate avea efecte semnificative asupra inimii și creierului. Totuși, în ultima vreme, această băutură dulce din citrice a fost privită cu suspiciune.

Deși portocalele sunt cunoscute pentru conținutul de vitamine, transformarea lor într-un suc poate determina creșteri rapide ale nivelului de zahăr din sânge. Specialiștii avertizează că, pe termen lung, aceste fluctuații repetate pot contribui la apariția rezistenței la insulină, crescând astfel riscul de diabet, boli cardiovasculare și obezitate.

Însă lucrurile nu sunt atât de simple. Studiile recente sugerează că, în ciuda conținutului ridicat de zahăr, consumul moderat al unui pahar de suc de portocale poate aduce beneficii importante pentru sănătate.

Pe lângă rolul său nutritiv recunoscut, sucul de portocale sprijină digestia și oferă un aport rapid de energie, fiind o alegere excelentă pentru cei aflați mereu în mișcare. În plus, antioxidanții pe care îi conține pot contribui la sănătatea inimii, ajutând la menținerea elasticității vaselor de sânge și susținând funcționarea optimă a sistemului cardiovascular.

O meta-analiză care a combinat rezultatele a 10 studii clinice randomizate controlate a arătat că un consum zilnic de 500 ml de suc de portocale este asociat cu niveluri mai scăzute ale glicemiei, o funcție insulinică mai bună și reducerea colesterolului „rău” (LDL) – factori importanți pentru menținerea sănătății inimii.

Alte cercetări indică faptul că un singur pahar de suc de portocale pe zi, consumat timp de câteva săptămâni, poate scădea tensiunea arterială sistolică la adulții supraponderali sau obezi și poate crește nivelul colesterolului „bun” (HDL).

Efectele nu se opresc la inimă. Sucul de portocale poate influența și funcțiile cognitive. Într-un studiu, 24 de bărbați cu vârste între 30 și 45 de ani au consumat fie 240 ml de suc de portocale 100%. Participanții care au băut suc au prezentat o atenție și o stare de alertă mai bune chiar și la șase ore după consum, spre deosebire de grupul care a primit băutura placebo, la care performanța cognitivă a scăzut treptat.

„Este normal ca oamenii să devină obosiți pe parcursul zilei, ceea ce se reflectă în scăderea performanțelor cognitive. Consumul de suc de portocale a ajutat participanții să-și mențină nivelul de alertă”, explică Daniel Lamport, profesor asociat de neuroștiințe nutriționale la Universitatea din Reading.

Efectele pozitive ale sucului nu se limitează la perioada scurtă. Într-un alt studiu, 37 de adulți cu vârste între 60 și 81 de ani au băut zilnic câte două pahare de suc de portocale timp de opt săptămâni. Rezultatele au arătat o îmbunătățire semnificativă a funcției cognitive comparativ cu cei care au consumat băuturi cu aromă de portocale.

Beneficiile portocalelor merg mult dincolo de gustul lor dulce-acrișor. Moleculele-cheie care le conferă aceste efecte sunt flavonoidele, compuși naturali prezenți în fructe și legume, responsabili pentru culorile vii ale acestora și pentru protecția împotriva stresului și infecțiilor.

Aceste substanțe au proprietăți antioxidante, neutralizând radicalii liberi, agenți chimici care pot deteriora celulele și accelera procesul de îmbătrânire, și antiinflamatoare, contribuind astfel la menținerea sănătății organismului.

Un flavonoid care a atras atenția cercetătorilor este hesperidina, prezentă în citrice, considerată responsabilă pentru influența sucului de portocale asupra tensiunii arteriale. Un studiu din 2025, realizat pe 85 de adulți care au consumat zilnic câte 500 ml de suc de portocale pasteurizat timp de două luni, a arătat că genele implicate în inflamație și hipertensiune arterială s-au activat mai puțin după perioada de testare.

Beneficiile hesperidinei sunt legate și de efectul său asupra vaselor de sânge. Aceasta stimulează producția de oxid nitric în endoteliu, stratul interior al vaselor, ajutând la relaxarea lor.

Cercetările arată că îmbunătățirea fluxului sanguin către creier poate proteja împotriva declinului cognitiv asociat cu bolile neurodegenerative.

Daniel Lamport explică că flavonoidele sporesc conexiunile neuronale în hipocampus, regiunea implicată în formarea memoriei, și îmbunătățesc performanța cognitivă, influențând pozitiv și starea de spirit.

Unele efecte ar putea fi, de asemenea, mediate de microbiomul intestinal. Mai exact, un studiu pe femei supraponderale care au consumat 500 ml de suc de portocale pe zi timp de patru săptămâni a constatat o scădere semnificativă a tensiunii arteriale și o creștere a producției de acizi grași cu lanț scurt, substanțe cunoscute pentru efectele lor antiinflamatoare.

Nutriționiștii recomandă, însă, fructele întregi ca opțiunea optimă. Portocalele consumate integral păstrează mai multe fibre și flavonoide, protejate de oxidare.

„Când storci portocalele, matricea lor alimentară se distruge, iar nutrienții sensibili la oxigen, cum ar fi vitamina C și flavonoidele, se degradează mai repede”, explică profesorul.

Fibrele ajută la transportul polifenolilor către colon, unde interacționează cu bacteriile benefice și sporesc efectele antioxidante și antiinflamatoare.

Dacă sucul este preferatul tău, varianta proaspăt stoarsă acasă rămâne mai sănătoasă decât cea industrială, pasteurizată, care pierde o parte din nutrienți. Totuși, un pahar mic de suc 100% natural, fără zahăr adăugat, de câteva ori pe săptămână, este considerat sigur și benefic pentru sănătate, a concluzionat profesorul Lamport.