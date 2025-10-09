Un ofițer portuar reclamă abuzuri și amenințări după ce a denunțat corupția din Portul Constanța

Un ofițer portuar cu peste două decenii de experiență, Iulian Nicolae Șuchea, a adus acuzații grave privind corupția și neregulile din Portul Constanța, susținând că a fost ulterior hărțuit, amenințat și izolat profesional pentru faptul că a sesizat public și instituțional aceste probleme. „Am vrut să schimb un sistem corupt, dar am pierdut aproape tot. De peste 20 de ani îmi duc viața și munca în port, printre oameni simpli, nave, echipamente și reguli care, prea des, sunt încălcate chiar de cei care ar trebui să le aplice”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Informațiile au fost dezvăluite în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Șuchea afirmă că de peste 20 de ani lucrează în cadrul Serviciului Siguranță Portuară din Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APM SA), perioadă în care a fost martor la încălcări repetate ale regulilor privind siguranța și funcționarea portului.

„Am vrut să schimb un sistem corupt, dar am pierdut aproape tot. Mă numesc Iulian Nicolae Șuchea, sunt ofițer port gradul I în cadrul CN Administrația Porturilor Maritime Constanța, la Serviciul Siguranță Portuară. De peste 20 de ani îmi duc viața și munca în port, printre oameni simpli, nave, echipamente și reguli care, prea des, sunt încălcate chiar de cei care ar trebui să le aplice”, a transmis acesta.

Ofițerul susține că a trimis sesizări oficiale privind depozitarea periculoasă a azotatului de amoniu în porturile Constanța Sud-Agigea și Midia. Potrivit acestuia, substanțele explozive erau stocate pe platforme descoperite, direct expuse la soare, fără autorizații de mediu și fără avize din partea ISU Dobrogea, contrar prevederilor legale care impun păstrarea lor exclusiv în spații special amenajate.

„Am făcut sesizări repetate privind nereguli grave. Printre ele, depozitarea azotatului de amoniu în Portul Constanța Sud-Agigea și Portul Midia, pe platforme deschise, sub soare, în văzul tuturor — în timp ce autorizările ISU prevăd depozitarea doar în magazii specializate. Aceste depozitări s-au făcut ani de zile fără autorizații de mediu și fără avize ISU Dobrogea, încălcând flagrant legislația privind protecția mediului și siguranța la incendiu”, explică el.

Șuchea susține că a trimis aceste avertismente către conducerile succesive ale CN APM SA, prin rapoarte și note tehnice întocmite în exercițiul atribuțiilor sale, însă în majoritatea cazurilor semnalele de alarmă au fost ignorate, pentru a proteja „interese politice și economice”.

După transmiterea sesizărilor, ofițerul afirmă că a devenit ținta unei campanii de intimidare din partea conducerii instituției, fiind obligat să muncească în condiții extreme și să participe la cursuri suprapuse peste turele de lucru.

„În loc să fiu ascultat, am fost amenințat, hărțuit și izolat profesional. În ultimele luni, conducerea CN APM SA Constanța a acționat represiv, folosind toate pârghiile administrative pentru a mă intimida și discredita. Un exemplu concret este situația din perioada 29.09–03.10.2025, când am fost trimis la cursul CERONAV – GMDSS ROC (08:00–16:00), în timp ce eram simultan planificat și la ture de 12 ore”, a scris Șuchea.

El susține că aceste practici reprezintă încălcări grave ale Codului muncii, ale legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și hărțuire morală instituțională, conform Legii 167/2020. Mai mult, avertizorul spune că a primit amenințări cu moartea din partea superiorului său direct, Ianculescu Narcis, șeful Serviciului Siguranță Portuară, pentru care a formulat plângere penală, conform art. 206 din Codul penal.

„Pentru faptul că am sesizat public și instituțional riscurile grave privind depozitarea neconformă a azotatului de amoniu, am devenit ținta represaliilor interne. Mai mult, am primit amenințări cu moartea din partea șefului Serviciului Siguranță Portuară, Ianculescu Narcis, fapt pentru care am depus plângere penală”, a declarat el.

Ofițerul leagă plângerile sale de dosarul DNA deschis în 2025, care vizează fapte de corupție în cadrul CN APM SA. În acest caz au fost reținute 20 de persoane, inclusiv directori ai companiei, funcționari și oameni de afaceri, acuzați de luare și dare de mită.

„Conform DNA, o persoană ar fi promis 250.000 de euro pentru atribuirea unui contract de 25 de milioane de euro. Ancheta s-a desfășurat cu investigatori sub acoperire și percheziții în peste 40 de locații, iar procurorul-șef DNA, Marius Voineag, a confirmat că dosarul vizează relații de corupție ce afectează infrastructura critică națională. Această anchetă demonstrează că problemele semnalate de mine sunt reale și sistemice”, a adăugat Șuchea.

El consideră că această anchetă confirmă dimensiunea corupției din Portul Constanța, „unde siguranța publică este sacrificată pentru interese financiare și influență politică”.

În finalul mesajului său, Iulian Nicolae Șuchea solicită suspendarea procedurii disciplinare declanșate împotriva sa, o anchetă administrativă independentă și măsuri reale de protecție pentru avertizorii de integritate, în baza Legii nr. 361/2022.

Totodată, cere verificări tehnice independente privind depozitarea substanțelor periculoase în Portul Midia și transparență totală în acțiunile autorităților.

„Pentru că tăcerea naște tragedii. Pentru că în 2020, lumea a văzut ce înseamnă o explozie de azotat de amoniu la Beirut. Pentru că Portul Midia este parte din Constanța, iar Constanța este parte din România. Și pentru că legea și siguranța publică nu pot fi negociate în birouri sau cumpărate cu tăcerea oamenilor. Nu lupt pentru mine. Lupt pentru adevăr, pentru siguranța oamenilor și pentru viitorul Portului Constanța — care este al României, nu al mafiei”, a conchis ofițerul.