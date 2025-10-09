Neidoni a atras toate privirile în plină zi. Ce a făcut omul lui Coldea

Bogdan Neidoni, personajul controversat din dosarul Coldea–Hideg, pare să nu fie deloc afectat de atenția publică. Omul de afaceri a fost surprins de paparazzi în cartierul Dorobanți, la o casă de schimb valutar, într-o scenă demnă de un film. Îmbrăcat relaxat, cu un tricou polo și blugi de firmă, Neidoni a fost fotografiat în timp ce manevra teancuri de bancnote, cu calmul unui om pentru care lichiditățile par a fi un mod de viață, nu doar o necesitate.

Fără escortă, fără griji și fără carduri, Neidoni a preferat metoda clasică: numerarul. Cu o pungă discretă în mână, a intrat în casa de schimb, a discutat politicos cu angajata de la ghișeu și a început să numere bancnotele, una câte una. Gesturile sigure și expresia impasibilă au atras privirile celor din jur, obișnuiți însă cu astfel de apariții în zona de lux a Capitalei, potrivit celor de la TabloidVIP.ro.

Atmosfera din jur era cea tipică pentru Dorobanți – mașini scumpe, oameni grăbiți, telefoane de ultimă generație. În mijlocul acestui decor urban, Neidoni părea să trăiască într-un alt ritm, cel al cash-ului. Pentru el, banii nu sunt o tranzacție digitală, ci o realitate palpabilă. O scenă scurtă, dar care spune multe despre un personaj ce continuă să stârnească curiozitatea tuturor.

Bogdan Neidoni a fost, potrivit istoricului declarațiilor sale de avere, un bugetar cu statut special în perioada 2010–2017. Și-a început cariera în aparatul de stat în 2010, ocupând funcția de director general adjunct la Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine (CRPCIS), instituție aflată în subordinea Guvernului Emil Boc.

Doi ani mai târziu, în 2012, a fost promovat de același executiv condus de PDL în poziția de director adjunct la Teletrans, o companie de stat afiliată Transelectrica. În 2015, Neidoni a fost numit director general al Teletrans și, simultan, membru în Consiliul de Administrație.

Conform declarațiilor sale de avere depuse între 2010 și 2017, Bogdan Neidoni figura ca acționar în mai multe firme private: Neiguard (specializată în pază și protecție), precum și Nord Parc SRL și Favorit Residence SRL, ambele cu activitate în domeniul imobiliar.

Prima mențiune publică a unei presupuse legături între Florian Coldea și Bogdan Neidoni a apărut în cartea fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat pentru fapte de corupție și refugiat ulterior în Republica Moldova pentru a evita executarea pedepsei. În volumul respectiv, Rizea îl descria pe Neidoni drept „săgeata lui Florian Coldea”.

Publicația Gândul notează că Bogdan Neidoni ar fi fost angajat al Serviciului Român de Informații (SRI) în perioada 1996–1997, după absolvirea Institutului Național de Informații, unde ar fi fost coleg de promoție cu Florian Coldea. De asemenea, surse citate de presă susțin că el este fiul fostului colonel SRI Petre Neidoni.