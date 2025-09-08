Politica Elena Udrea, audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea







Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost citată să ofere declarații în ancheta care îl implică pe Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. DNA a trimis în fața instanței mai multe persoane, inclusiv pe Coldea, pe fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, potrivit Antena 3 CNN.

Elena Udrea a precizat că a oferit răspuns doar la o întrebare referitoare la dosarul fostului prim-adjunct SRI, Florian Coldea, și că discuta. despre acest subiect va discuta separat

„Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea”, a declarat aceasta.

Pe 17 iulie, la ieșirea din penitenciar, aceasta a declarat că a urmărit toate emisiunile și că este la curent cu declarațiile făcute de Florian Coldea la televizor. Ea a subliniat că fiecare va răspunde pentru faptele sale și că ”ceea ce faci altora se va întoarce asupra ta”, fără a comenta direct asupra acțiunilor lui Coldea.

În iunie 2022, Elena Udrea, aflată în arest în Bulgaria în așteptarea extrădării, a negat orice acord cu Florian Coldea pentru a evita dosarele și a afirmat că nu are niciun parteneriat de afaceri cu fostul prim-adjunct al SRI. Ea a subliniat că nu l-a întâlnit și nici nu a discutat cu Coldea, „nici măcar întâmplător, din decembrie 2014”.

La începutul lunii iulie, DNA a trimis în fața instanței pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pe fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, pe avocatul Doru Trăilă și pe omul de afaceri Dan Tocaci. Aceștia sunt judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, două fapte de trafic de influență, exercitarea ilegală a unei profesii sau activități în mod repetat (ca autor sau complice) și spălare de bani.

Omul de afaceri Cătălin Hideg, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare de Parchetul European, a fost denunțător în acest caz. Acesta a declarat public că i s-a spus că Florian Coldea este „singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul său penal și a precizat că a plătit deja avocatului Trăilă 100.000 de euro, dintr-o sumă totală stabilită de 600.000 de euro.

Procurorii susțin în rechizitoriu că activitatea infracțională a fost planificată, arătând că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă și-au înființat firme de consultanță și, prin intermediul acestora, au încheiat contracte de consultanță generală atât cu societatea de avocatură SCP Doru Trăilă și Asociații, cât și între firmele proprii ale lui Coldea și Dumbravă.