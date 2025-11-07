Un nou consiliu de securitate la Chişinău. Decretul semnat de Maia Sandu

Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de constituire a Consiliului Național de Securitate de pe lângă preşedintele Republicii Moldova.

Este vorba de Consiliul Suprem de Securitate a cărui denumire a fost modificată printr-un decret semnat de Maia Sandu la 7 noiembrie 2025.

Necesitatea constituirii unui nou consiliu de securitate de pe lângă preşedintele Republicii Moldova a apărut după formarea noului guvern de la Chişinău în urma alegerilor parlamentare din toamnă curentă.

Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ, care analizează activitatea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale în domeniul asigurării securităţii şi apărării naţionale şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova recomandări în probleme de politică internă şi extemă a statului.

Conform Regulamentului, Consiliul va fi condus de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în probleme de securitate, Stanislav Secrieru.

Conform decretului semnat de şefa statului, din noua componență a Consiliului Naţional de Securitate fac parte președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.

Din funcţionarii mai vechi în componenţa instituţiei se regăsesc ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, șeful SIS, Alexandru Musteața, procurorul general interimar, Alexandru Machidon, guvernatarea Băncii Naționale, Anca Dragu.

O noutate în componenţa Consiliului este includerea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, condus de Ana Revenco.

De asemenea, printre membrii desemnați sunt vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, ministrul de externe, Mihai Popșoi, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, ministrul justiției, Vladislav Cojuhari, ministrul finanțelor Andrian Gavrilița, președinta comisiei parlamentare juridice, Veronica Roșca, directorul Centrului național de management al crizelor, Serghei Diaconu, și secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Consiliul Național de Securitate (CNS) este un organism consultativ pe lângă Președintele Republicii Moldova, care are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională.

CNS analizează situații care necesită declararea stării de urgență, asediu sau război și prezintă propuneri privind unitățile militare și participarea la misiuni de pace. De asemenea, evaluează activitatea ministerelor cu atribuții în domeniul securității naționale și examinează modul în care sunt implementate deciziile președintelui în acest domeniu.

Atribuțiile principale ale acestui consiliu includ:

Coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională.

Analiza informațiilor și materialelor referitoare la problemele de securitate națională și apărare, primite de la instituțiile statului.

Prezentarea de concluzii și propuneri Președintelui (care este și președintele consiliului) pentru a fi discutate în cadrul ședințelor.

Pregătirea materialelor necesare pentru ședințele Consiliului și asigurarea tuturor lucrărilor conexe activității acestuia.

Elaborarea deciziilor și protocoalelor Consiliului.

Participarea la inițiative de cooperare cu organizații și structuri internaționale privind securitatea națională, pentru schimbul de bune practici și prevenire.

Deciziile Consiliului sunt importante, dar nu pot afecta principiul separației puterilor în stat sau autonomia constituțională a altor instituții. Activitatea sa se desfășoară în baza Constituției, a Legii Securității Statului și a altor acte legislative.