Primarul Chișinăului, Ion Ceban, vrea o întâlnire de lucru cu noul premier. Lista subiectelor urmează să fie pregătită

Republica Moldova. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că este pregătit să aibă o primă rundă de discuții oficiale cu noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Edilul susține că echipa sa urmează să elaboreze o listă completă de subiecte ce urmează să fie abordate, menționând că mizează pe „o nouă abordare instituțională” în relația cu Guvernul.

„Am comunicat cu primul ministru ca în scurt timp să avem discuții mai ample referitoare la subiectele Capitalei și sper să se țină de cuvânt în acest sens. Vreau să vă rog să pregătim toate întrebările pe care le vom discuta și unde suntem gata să ne implicăm, deoarece sunt obiective pentru a fi implementate”, a declarat Ion Ceban în ședința operativă de luni a Primăriei Chișinău.

Ceban a precizat că municipalitatea va veni la discuții cu o listă amplă de priorități, care necesită implicare guvernamentală directă.

„Este nevoie de implicarea tuturor părților, de la caldarâm, centură, parcări, trafic, poliție comunitară și multe alte lucruri care sunt foarte importante, fie că vorbim de domeniul de infrastructură sau domeniul social”.

Edilul-șef a subliniat că așteaptă o colaborare funcțională și constantă cu noul cabinet: „Sper ca noul guvern, noul premier, împreună să avem o nouă abordare instituțională de lucru”.

Deocamdată, data exactă a întrevederii nu a fost anunțată public. În ultimii ani, relația Primăriei Chișinău cu Guvernul a fost subiect de tensiuni frecvente, inclusiv pe fondul blocajelor politice și al diferențelor de agendă între administrațiile locale și centrale. Pronunțarea lui Ceban este primul semnal oficial că noul executiv ar putea iniția un nou format de dialog interinstituțional.

Ion Ceban se vrea în Guvern

Anterior, edilul Capitalei, Ion Ceban, a menționat că și-ar dori să facă parte din componența Guvernului. consideră că această decizie ar fi conformă cu practica de până la începutul anilor 2000.

„Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, să fie și membru al Guvernului. Este capitala țării unde activitatea economică formează, în mare parte, bugetul de stat care întreține toată țara. Colaborarea și comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directe și nu prin diverși soli sau intermediari, așa cum s-a întâmplat până acum”, a declarat Ceban.

Munteanu respinge propunerea lui Ceban

Recent, premierul, Alexandru Munteanu, a menționat că Guvernul nu intenționează să creeze o funcție specială pentru primarul municipiului Chișinău, în pofida propunerii lansate de Ion Ceban.

Munteanu a subliniat că o astfel de inițiativă „nu are precedent în practica europeană” și „nu ar fi o utilizare rațională a resurselor”.

„Primarul Parisului nu este membru al Guvernului francez, iar primarul Bucureștiului nu face parte din Guvernul României. 90% din deciziile discutate la ședințele Guvernului nu privesc Chișinăul. Atunci de ce nu am include și primarii din Bălți sau Hâncești?”, a explicat premierul.

Amintim că, la sfârșitul anului 1999, printr-un decret semnat de șeful statului de atunci, Petru Lucinschi, primarul Chișinăului, post deținut atunci de Serafim Urechean, devenea membru din oficiu al Guvernului. Această funcție a fost deținută până la începutul anului 2002, atunci când a fost adoptată o nouă lege pentru modificarea și completarea Statutului municipiului Chișinău.

Amintim că noul Guvern, condus de Alexandru Munteanu, a fost votat de Parlament în 31 octombrie, iar în 1 noiembrie membrii cabinetului au depus jurământul în fața șefei statului, Maia Sandu.