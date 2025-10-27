Ion Ceban se vrea în Guvern. Primarul Chișinăului insistă pentru reprezentare directă în Executiv Video

Republica Moldova. După ce în campania electorală s-a autopropus la funcția de prim-ministru, dar partidul său abia a ajuns în Parlament, Ion Ceban a anunțat că vrea să mai încerce o dată. De această dată, edilul capitalei susține că ar trebui să facă parte din componența Guvernului.

Edilul consideră că această decizie ar fi conformă cu practica de până la începutul anilor 2000. „Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, să fie și membru al Guvernului. Este capitala țării unde activitatea economică formează, în mare parte, bugetul de stat care întreține toată țara. Colaborarea și comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directe și nu prin diverși soli sau intermediari, așa cum s-a întâmplat până acum”, a declarat Ceban.

Comentând procesul de formare a noii echipe guvernamentale, Ion Ceban a subliniat că este esențial ca miniștrii să fie selectați „în baza competenței profesionale și nu a apartenenței politice”.

„De profesionalismul și calitatea viitorilor reprezentanți ai Guvernului depinde activitatea tuturor structurilor statului, inclusiv a primăriilor din țară. Este foarte important ca aceste numiri să nu fie dictate sau coordonate din umbră de același punct de comandă”, a menționat edilul.

Totodată, Ceban a făcut apel la Guvern să colaboreze mai eficient cu autoritățile locale.

„Nu este nevoie să ne ajutați foarte mult. Ar fi suficient să nu ne încurcați în ceea ce realizăm zi de zi”, a spus primarul, care conduce o primărie fără buget aprobat pentru anul 2025.

Ion Ceban a cerut, de asemenea, revizuirea urgentă a sistemului de salarizare în administrația publică locală, invocând diferențele mari dintre veniturile funcționarilor guvernamentali și cele ale angajaților din primării. Edilul a subliniat că „prin acest motiv se explică lipsa de specialiști în primării”.

Amintim că, la sfârșitul anului 1999, printr-un decret semnat de șeful statului de atunci, Petru Lucinschi, primarul Chișinăului, post deținut atunci de Serafim Urechean, devenea membru din oficiu al Guvernului. Această funcție a fost deținută până la începutul anului 2002, atunci când a fost adoptată o nouă lege pentru modificarea și completarea Statutului municipiului Chișinău.