Alexandru Munteanu i-a tăiat pofta lui Ion Ceban. Nu-l primeşte în echipă

Republica Moldova. Alexandru Munteanu, candidatul majorităţii parlamentare pentru funcţia de şef al Guvernului, respinge solicitarea primarului de Chişinău, Ion Ceban, de a-l include în echipa guvernamentală.

După întrevederea de miercuri cu fruntaşii fracţiunii parlamentare Blocul Alternativa, care deţine opt mandate în Parlament, Alexandru Muntenu a comentat cererea Ion Ceban de a face parte din componența noului Guvern. Şi a calificat-o drept una „iraţională”.

Includerea primarului de Chişinău în componenţa Guvernului a fost principală condiţie ca cei opt deputaţi din Alternativa să voteze Guvernul Alexandru Munteanu.

Alexandru Munteanu a declarat nu a mai auzit nicăieri ca primarul unei capitale să facă parte din Guvern.

„Nu cunosc un asemenea precedent, nici în istorie, nici în practicile europene. Primarul Parisului nu este membru al Guvernului francez, primarul Bucureștiului nu este membru al Guvernului român. I-am explicat domnului primar că peste 90% dintre deciziile care se discută la ședințele Guvernului nu privesc municipiul Chișinău. Nu mi se pare o idee foarte rațională”, a declarat Munteanu.

Edilul consideră că includerea sa în componenţa cabinetului de miniştri ar fi conformă cu practica de până la începutul anilor 2000.

„Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, să fie și membru al Guvernului. Este capitala țării unde activitatea economică formează, în mare parte, bugetul de stat care întreține toată țara. Colaborarea și comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directe și nu prin diverși soli sau intermediari, așa cum s-a întâmplat până acum”, a declarat Ceban.

Ideea lui Ceban de a fi inclus în componenţa Guvernului a fost susţinută şi de ceilaţi fruntaşi ai blocului Alternativa.

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, a declarat că includerea primarului de Chişinău în componenţa Guvernului contravine Constituţiei.

„Constituția și legislația în vigoare trasează clar granițele dintre administrația locală și puterea executivă centrală. Funcțiile sunt incompatibile. Fără excepție. Orice tentativă de revenire la modelul „primarul în Guvern” ar necesita o modificare legislativă de fond și ar ridica imediat problema unui conflict de competență, ba chiar și de loialitate instituțională.

Din punct de vedere juridic, argumentul pro este șubred: faptul că primarul capitalei este „membru fără portofoliu” nu schimbă realitatea că Guvernul este un for colectiv, unde deciziile sunt asumate solidar. Or, primarul e ales să apere interesele orașului, nu să semneze colectiv măsuri de interes național care îl pot afecta negativ. Aici apare ruptura logică. Nu poți fi, simultan, loial alegătorilor tăi și solidar cu un executiv central care are priorități diferite. E schizofrenie administrativă.

Din perspectivă politică, dorința de revenire la formula din anii ’90 e alimentată de dorința de vizibilitate, de influență sporită și, eventual, de acces mai direct la resurse. Pentru un primar ambițios, a sta la masa deciziilor centrale pare o idee seducătoare. Dar tentația puterii nu justifică riscul constituțional”, a comentat Alexandru Tănase.