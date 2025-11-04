Maia Sandu: În 2030, văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene

Republica Moldova a făcut „progrese semnificative” în drumul său european și este pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Uniunea Europeană (UE), a declarat președinta Maia Sandu pe 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea UE, desfășurat la Bruxelles, în aceeași zi în care Comisia Europeană a prezentat Raportul de Extindere 2025.

Șefa statului afirmă că autoritățile de la Chișinău și-au făcut temele, inclusiv în condiții geopolitice dificile și sub presiunea interferențelor externe, iar în acest moment este nevoie de un calendar clar al deciziilor europene privind avansarea procesului de aderare.

Totodată, șefa statului a afirmat că, menținând ritmul reformelor și cooperarea cu partenerii europeni, vede Republica Moldova devenind stat membru în anul 2030.

Republica Moldova a demonstrat că poate avansa rapid pe agenda europeană, inclusiv în contextul provocărilor de securitate din regiune și al impactului războiului din Ucraina asupra economiei și societății. În intervenția sa de la Euronews, Maia Sandu a amintit că instituțiile statului au acționat consecvent pentru a implementa reformele necesare, iar evaluările Comisiei Europene confirmă rezultatele obținute.

„Republica Moldova a reușit să arate progrese semnificative”, a afirmat președinta, avertizând că „dacă ne facem treaba acasă, dar nu vedem progres din partea UE, acest lucru poate crea riscuri pentru țară și pentru regiune”.

Raportul Comisiei Europene menționează că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negocieri. Maia Sandu a precizat că Chișinăul se află în această poziție încă din prima parte a anului curent.

„Suntem pregătiți încă din februarie să deschidem negocierile pe primul cluster, iar acum UE spune că putem deschide toate clusterele. Este important să existe un calendar clar pentru aceste decizii, altfel discuțiile pot continua mult timp”, a spus șefa statului.

Președinta a reiterat că extinderea trebuie să rămână un proces bazat pe merit, precizând că atât Republica Moldova, cât și Ucraina au primit evaluări pozitive privind capacitatea de a avansa la etapa următoare.

„Documentele prevăd o abordare bazată pe merit și asta trebuie să se aplice pentru toate țările. R. Moldova și Ucraina sunt pregătite pentru următorul pas. Acum depinde de UE să ia o decizie și să mergem mai departe”, a punctat președinta Sandu.

În același timp, șefa statului a recunoscut că există provocări la nivel european, inclusiv legate de consensul între statele membre, însă și-a exprimat încrederea că pot fi identificate formule politice care să permită continuarea procesului de extindere.

„Există soluții, chiar dacă nu sunt simple. Dacă UE dorește să avanseze și să găsească o cale, sunt sigură că poate face acest lucru”, a subliniat președinta.

Întrebată dacă vede aderarea Republicii Moldova realizată în orizontul anului 2030 sau mai târziu, în 2035, Maia Sandu a spus că țara poate deveni membră a Uniunii Europene chiar în prima variantă.

„În 2030, văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene”, a afirmat președinta Maia Sandu.

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, arată pachetul anual de extindere adoptat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie, iar concluziile pentru țara noastră sunt „foarte încurajatoare”, constată premierul Alexandru Munteanu.

„Raportul recunoaște eforturile uriașe făcute de instituțiile noastre, de Guvern și Parlament, dar mai ales de oamenii care muncesc zi de zi pentru o Moldovă europeană. Această recunoaștere este cu atât mai valoroasă, cu cât progresul s-a produs într-un an complicat, când, pe lângă tot felul de crize, funcționarii au încheiat procesul de analiză a compatibilității legislației noastre cu cea europeană, au elaborat Programul Național de Aderare și au lucrat la pozițiile de negocieri. Demonstrăm, cu fiecare progres făcut, că R. Moldova poate și că suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul de aderare la UE cât mai repede”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a afirmat că raportul publicat de Comisia Europeană confirmă faptul că R. Moldova a realizat progrese cu adevărat extraordinare în parcursul său european.

„Mai mult chiar, în acest an, R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate. Mulțumesc tuturor funcționarilor publici, experților și partenerilor noștri care au muncit zile și nopți pentru a atinge aceste rezultate frumoase! Mai avem însă mult de lucru în următorii ani”, a afirmat Gherasimov.

Potrivit Pachetului anual privind extinderea blocului comunitar, Republica Moldova este țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Chișinăul se aliniază în proporție de 98 la sută Politicii Externe și de Securitate Comune a UE și speră să încheie, până în 2028, negocierile de aderare pe capitole, neîncepute deocamdată.