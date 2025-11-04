Republica Moldova, capabilă să încheie negocierile de aderare până în 2028. Condiţiile Bruxellesului

Republica Moldova. Intenţia Chişinăului de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 reprezintă un plan ambiţios, dar care poate fi realizat cu condiția ca Moldova să accelereze ritmul actual al reformelor.

Concluzia se regăseşte în Raportul anual al Comisiei UE pentru extindere, prezentat marţi, 4 noiembrie, la Bruxelles, în prezenţa şefilor statelor candidate la aderarea la UE, printre care şi preşedinta Maia Sandu.

Potrivit Raportului, Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea a trei din șase clustere de negociere (grup de capitole). Astfel, Chişinăul şi-a făcut tema pentru acasă la următoarele clustere: „fundamentele aderării”; „relații externe” și „piața internă”.

Iar pentru realizarea planului de aderare la UE până în 2028, Republica Moldova trebuie să îndeplinească condiţiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere până la sfârşitul anului 2025.

Autorii Raportului consideră că Republica Moldova va îndeplini și condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere. Totodată, Comisia Europeană a promis că va susţine Republica Moldova pe lângă Consiliul European ca să fie aprobată deschiderea tuturor clusterelor până la sfârșitul anului curent.

Comisia Europeană pentru Extindere a elaborat pentru Republica Moldova aproape 90 de recomandări de reformă. Cestea se regăsesc într-un document separat de Raportul Comisiei pentru anul 2025.

Este vorba despre reforme în justiţie, libertatea de exprimare, administrare publică, economie, finanţe şi legislaţie electorală.

„Intensificarea reformele în domeniile fundamentale va fi esențială, fie că este vorba despre statul de drept în sens larg - inclusiv consolidarea instituțiilor anticorupție și un bilanț solid de anchete, urmăriri penale și hotărâri definitive - fie despre continuarea reformei administrației publice”, se arată în setul de recomandări.

În domeniul justiției, Comisia cere între altele finalizarea procesului de vetting , numirea tuturor judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție, asigurarea Consiliilor superioare ale magistraturii și procurorilor cu resurse suficiente, o clarificare a competențelor și o cooperare mai bună între instituțiile de combatere a corupției.

Totodată, Comisia califica capacitatea de administrare publică în Republica Moldova drept „limitată” și a solicitart o reformă mai rapidă a administrației publice locale.

Comisia a mai recomandat şi alinierea legislației electorale la standardele europene și internaționale.

Deasemenea, Republica Moldova a fost obligată să revizuiască mecanismul care permite ca licențele posturilor de TV și radio să fie retrase în baza legii despre investițiile strategice.

Deşi Comisia Europeană pentru Extindere crede că Republica Moldova a obţinut rezultate remarcabile în procesul de integrare europeană şi că va deschide toate cele lase clustere pentru negocieri până la sfârşitul anului, nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor de aderare.

Problema este că Republica Moldova și Ucraina sunt tratate la pachet. Iar decizia privind aderarea aparține țărilor membre ale UE și trebuie luată prin consens. Iar Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, un aliat al Rusiei, se opune aderării Ucrainei la UE, afectând și perspectivele R. Moldova.

Susținătorii extinderii UE cu Ucraina își pun speranțe în alegerile parlamentare din Ungaria așteptate în aprilie 2026, când, pentru prima dată după 2010, Orban se confruntă cu perspectiva pierderii alegerilor în fața opoziției pro-europene.