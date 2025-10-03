Un mic dejun sănătos cu migdale și nuci braziliene: energie pentru întreaga zi

Un studiu recent a constatat că, atunci când tinerii adulți au mâncat un mic dejun care conținea 50 g de nuci, nu numai că s-au simțit mai ageri, dar au obținut performanțe mai bune la testele de memorie. Nucile au avut „reputația” că sunt prea grase, prea calorice, dar noile cercetări demontează acest mit.

Mai exact, o altă analiză a studiilor privind pierderea în greutate a arătat că includerea nucilor în dietele hipocalorice nu a împiedicat progresul, de fapt, în unele cazuri, persoanele care le-au consumat au slăbit mai mult decât cele care nu le-au mâncat.

Așadar, experții spun că porție zilnică de fructe și legume poate oferi un amestec puternic de proteine, fibre și grăsimi sănătoase care nu numai că te sătură, dar ajută și la protejarea sănătății pe termen lung, iar pe listă sunt și nucile.

Pentru a afla care soiuri oferă beneficii mai multe și cât ar trebui să consumăm cu adevărat, nutriționiștii Grace Kingswell și Dr. Emma Derbyshire au avenit cu explicații.

„Nucile sunt incredibil de bogate în nutrienți, dar organismul nu utilizează fiecare calorie pe care o conțin. De aceea nu au același impact asupra creșterii în greutate ca alte alimente bogate în grăsimi”, explică nutriționistul Grace Kingswell.

De exemplu, un pumn mic de migdale conține peste 150 de calorii, în timp ce nucile braziliene se numără printre cele mai grase alimente vegetale. Numai că, cercetările arată că acele calorii nu se comportă cu cele din biscuiți sau chipsuri.

Studiile realizate de Departamentul Agriculturii din SUA au arătat că nu absorbim toate grăsimile din nuci. Aproximativ o cincime din caloriile din migdale și nuci nu ajung niciodată în fluxul sanguin, deoarece grăsimea rămâne blocată în interiorul pereților celulari fibroși și trece direct prin sistemul digestiv.

Mai mult, experții arată că amestecul de proteine, fibre și grăsimi nesaturate ține, de asemenea, foamea sub control și stabilizează glicemia, ceea ce înseamnă că oamenii sunt mai puțin predispuși să apeleze la gustări mai târziu.

Studiile mai arată că participanții care au inclus nuci în dietele lor au pierdut mai mult în greutate decât cei care le-au eliminat. Cu alte cuvinte, nucile pot de fapt ajuta la controlul greutății atunci când sunt consumate în porții rezonabile, aproximativ 30 g pe zi.

Nucile braziliene sunt recunoscute în special datorită conținutului impresionant de seleniu, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. Nucile braziliene sunt un nutrient cheie pentru sănătatea tiroidei. Dar dar nutriționiștii avertizează nu trebuie exagerat, deoarece prea mult seleniu poate fi toxic.

Nucile braziliene conțin magneziu, cupru și fosfor, iar un studiu a sugerat că o singură porție lunară ar putea reduce colesterolul mai repede. Dr. Emma Derbyshire adaugă că adulții în vârstă au adesea un deficit de seleniu, ceea ce face ca nucile braziliene să fie un adaos util, dar consumate cu moderație.

Iar migdalele se remarcă prin fibrele lor, ajutând la îmbunătățirea sănătății intestinale, a imunității și a digestiei. De asemenea, sunt bogate în vitamina E, care a fost asociată cu riscuri mai mici de boli de inimă și chiar de unele tipuri de cancer, deși sunt necesare cercetări la scară largă pentru a confirma aceste efecte., potrivit dailymail.co.uk.