Un medic cardiolog din Iași, trimis în judecată pentru că ar fi luat mită între 100 și 200 de lei

Medicul cardiolog Ovidiu Mitu, de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienți. Potrivit anchetatorilor, sumele ar fi fost de 200 de lei, respectiv 100 de lei. În acelaşi dosar, care va fi judecat la Tribunalul Iaşi, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.

Potrivit rechizitoriului, procurorii au decis trimiterea în judecată a medicului cardiolog Ovidiu Mitu, acuzat că ar fi primit bani de la pacienți în schimbul consultațiilor. În același dosar au fost trimiși în judecată și doi pacienți, B.A. și P.N., cercetați pentru dare de mită.

Anchetatorii au stabilit că, pe data de 14 noiembrie 2022, medicul ar fi primit 200 de lei de la pacienta B.A., în cabinetul din spital, după acordarea unei consultații de specialitate. De asemenea, la 5 decembrie 2022, acesta ar fi primit 100 de lei de la pacientul P.N., în aceleași condiții.

În acelaşi dosar, procurorii l-au trimis în judecată şi pe medicul cardiolog Dan Tesloianu, de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi. Medicul este acuzat că monta pacienţilor dispozitive medicale cardiace luate de la persoane decedate.

În timpul cercetărilor din acel dosar, în 2022, Ovidiu Mitu a fost filmat în cabinetul său de la Spitalul „Sf. Spiridon” în timp ce primea bani de la unii pacienți.

Reamintim că, la finalul anului trecut, în luna decembrie, un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu” din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată.

Potrivit comunicatului publicat la acea vreme de Direcția Generală Anticorupție (DGA), doctorița ar fi primit mită de zece ori, pentru a elibera decizii de concediu medical necesare trecerii în rezervă a unor cadre militare și polițiști din Bihor, dar și din județele învecinate.

„Potrivit rechizitoriului, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că inculpata, în calitate de medic specialist în cadrul Secției Cardiologie și președinte al Comisiei de expertiză medico-militară, ar fi pretins și primit bani sau alte foloase necuvenite pentru emiterea unor decizii medicale cu mențiunea «apt limitat», necesare trecerii în rezervă a unor cadre militare și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din județul Bihor și județele limitrofe”, anunța DGA.