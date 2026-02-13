Medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat ar putea fi concediați. Rogobete: Trebuie să încetăm cu acest fenomen

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, vineri, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor din spitalele publice care merg să lucreze la privat în timpul programului. „Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul”, a spus acesta, la un eveniment din Timișoara.

Ministrul Sănătății a anunțat că va propune o modificare a legii pentru desfacerea contractelor medicilor care lucrează la privat în timpul programului din spitalul public.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine”, a spus acesta.

Rogobete a menționat că a fost „împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu este normal. Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui”.

„Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat. Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriți şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, a mai spus acesta.

Ministrul a declarat că scutirile de gărzi vor fi analizate din nou la nivel național, după situația de la Constanța, unde 75% dintre cadrele medicale aveau lombosciatică și erau scutite de gardă la spitalul public, însă desfășurau activitate operatorie în privat.

„Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică (în privat, n.r.), dacă după orele de program din sistemul public este fără activitate medicală, pentru a proteja un om care are probleme de sănătate să se recupereze mai repede”, a mai afirmat Rogobete.