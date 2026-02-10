Anchetă amplă în Gorj, după ce o fetiță de patru ani a ajuns la spital cu răni pe corp. Mama copilei, în vizorul anchetatorilor

Procurorii din Gorj au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, după ce o fetiță de patru ani a ajuns la spital cu răni pe corp. Inițial, ancheta fusese deschisă pentru vătămare corporală, însă încadrarea juridică a fost schimbată din cauza gravității rănilor. Conform Parchetului, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare în acest caz.

Incidentul a fost semnalat în noaptea de 8 februarie, când fetița a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu, prezentând semne evidente de violență și un traumatism cranian sever.

„A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetiţa prezenta un traumatism cranian grav şi a fost adusă la unitatea de primiri urgenţe de către mama sa, o tânără în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în judeţul Teleorman. (…) La scurt timp de la sosirea pacientei, asistentul social din UPU, aşa cum cere protocolul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Ţicleanu.

Inițial, cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care a început cercetările pentru infracțiunea de vătămare corporală. Având însă în vedere gravitatea leziunilor constatate de medici, dosarul a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, iar încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu, a declarat pentru News.ro că, în acest stadiu, cercetările se desfășoară in rem, fără ca vreo persoană să fie pusă sub acuzare.

După ce a fost internată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, fetița a fost supusă unor investigații imagistice complexe, care au indicat existența unor leziuni grave. În urma acestor constatări, medicii au decis transferul copilului la Spitalul Marie Curie din București, pentru tratament de specialitate.

Explicațiile mamei ridică suspiciuni legate

Potrivit jurnaliștilor de la gorjonline.ro, mama fetiței le-a spus anchetatorilor că se afla în județul Gorj în calitate de turistă, dorind să viziteze operele lui Constantin Brâncuși, și că micuța s-ar fi accidentat după ce ar fi căzut din pat.

Această explicație este însă pusă sub semnul întrebării, în condițiile în care copilul prezintă, pe lângă traumatismul cranian, și urme mai vechi de violență pe corp, pe care tânăra nu a reușit să le justifice.