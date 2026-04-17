Polițiștii din Timiș caută un bărbat care cerea bani pe Facebook pentru asasinarea lui Nicușor Dan

IPJ Timiș a deschis o anchetă după apariția unei postări pe o rețea de socializare în care un bărbat susține că strânge bani pentru asasinarea președintelui României, Nicușor Dan. Mesajul, publicat online, a atras atenția autorităților după ce a generat reacții puternice și după ce, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, mai multe persoane și-ar fi exprimat susținerea în comentarii.

Ancheta a fost deschisă după ce în spațiul online a apărut o postare publică în care un bărbat afirmă că strânge fonduri pentru a-l asasina pe Nicușor Dan. În mesaj, acesta susține că „fiecare leu contează”, formulare care a ridicat imediat semne de întrebare și a atras atenția autorităților.

Postarea a provocat reacții puternice în mediul online, iar gravitatea situației a crescut în condițiile în care, în secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-ar fi exprimat susținerea față de inițiativa autorului. În aceste condiții, verificările nu vizează doar identitatea persoanei care a publicat mesajul, ci și contextul mai larg în care acesta a fost distribuit și receptat.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de presa locală, Poliția Română s-a autosesizat și a început demersurile pentru identificarea persoanei care a publicat mesajul. Anchetatorii analizează autenticitatea contului de pe care a fost făcută postarea, dar și împrejurările concrete în care aceasta a apărut, pentru a stabili dacă este vorba despre o amenințare reală sau despre un alt tip de manifestare care intră sub incidența legii.

Autoritățile tratează cu maximă seriozitate astfel de cazuri, în condițiile în care mesajele care instigă la violență sau care amenință siguranța unor persoane pot intra în sfera unor infracțiuni grave, pedepsite de lege. În prezent, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să dea de urma bărbatului pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

În urmă cu o zi, Nicușor Dan a vorbit despre momentul în care ar putea să se mute, împreună cu familia, într-o vilă de protocol a statului. Întrebat la Europa FM când ar urma să facă acest pas, președintele a arătat că mutarea nu este iminentă, dar că ia în calcul perioada verii.

Președintele a fost întrebat direct când se va muta împreună cu familia într-o vilă de protocol a statului, iar răspunsul său a arătat că discuția este încă deschisă. „Suntem încă în discuţia asta. Poate vara asta, când e vacanţa copiilor şi e mai simplu pentru ei”, a răspuns acesta.

Întrebat dacă Vila Lac reprezintă o variantă pe care o ia în calcul, șeful statului a exclus această opțiune și a explicat de ce nu consideră că ar fi potrivită pentru familie. „Nu, acolo e prea izolat şi pentru copii nu cred că e bine să stea singuri, într-o vilă, aşa. Dar undeva într-un cartier, poate”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan locuiește în continuare cu chirie, în vila în care stătea și în perioada în care ocupa funcția de primar general al Capitalei. Situația locativă nu s-a schimbat nici după instalarea sa la Cotroceni, iar președintele a explicat la finalul anului trecut că, între timp, au fost luate doar măsurile necesare pentru asigurarea pazei la domiciliu.

Acesta a arătat că în apropierea locuinței au fost instalate două gherete pentru personalul de pază. „Cu munca da (m-am mutat la Cotroceni – n.red) cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, explica acesta, în luna decembrie.

Declarațiile sale au arătat că, dincolo de schimbarea funcției, viața de zi cu zi a familiei a rămas în mare parte aceeași. Președintele a vorbit atunci și despre rutina copiilor și despre felul în care el și partenera sa își împart responsabilitățile de zi cu zi.

„De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, afirma acesta.

Președintele a susținut că apreciază cartierul în care locuiește și comunitatea formată acolo, aspecte care cântăresc în decizia privind o eventuală mutare. Din explicațiile sale reiese că alegerea unei locuințe de protocol nu ține doar de criterii administrative sau de securitate, ci și de impactul pe care o astfel de schimbare l-ar avea asupra copiilor și asupra vieții de familie.

Astfel, în timp ce anchetatorii verifică postarea apărută online și încearcă să stabilească dacă mesajul reprezintă o amenințare reală la adresa președintelui, Nicușor Dan a explicat că o eventuală mutare într-o locuință de protocol a statului ar putea avea loc abia la vară, într-un moment pe care îl consideră mai ușor de gestionat pentru copii și pentru familie.