Republica Moldova. Primul dosar penal pornit în frauda bancară, în car este inculpat Grigore Gacikevici, fostul preşedinte al Băncii de Economii, a fost reluat de zero după ce s-a bătut pasul pe loc timp de 14 ani în prima instanţă.

Motivul pentru care examinarea dosarului Gacikevici a fost reluată de la zero este faptrul magistrata Olga Cojocaru, care pe parcursul celor 13 ani de examinare a dosarului Gacikevici a fost promovată la Curtea de Apel Centru, a picat examenul evaluare externă, fiind înlăturată din sistem.

Astfel, dosarul a fost transnis magistratei Ana Cucerescu, care are în gestiune mai multe dosare de rezonanţă, inclusiv dosarul de învinuiure a lui Vladimir Plahotniuc.

Prima şedinţă de judecată în dosarul lui Gacikevici, care se află în gestiunea judecătoarei Olga Cojocaru, a avut loc la 27 aprilie 2013. De atunci, au fost programate aproape 200 de şedinţe de judecată, dintre care mai mult de jumătate nu au fost lucrative. Motivele amânărilor au fost diferite, cel mai invocat fiind faptul că justiţiabilii nu au dat curs citaţiilor.

La momentul când Olga Cojocaru a fost nevoită să renunţe la mandat, examinarea dosarului Gacikevici se află la etapa audierii inculpatului. Urmau dezbaterile judiciare, ultimzl cuvânt al incilpatului, după care deliberarea şi pronunţarea sentinţei.

Amintim că, în 2015, instanţa s-a în deliberare pentru a pronunţa seninţa în dosarul Gacikevici, dar a decis să continuie e4xaminarea judiciară pe moiv că nu a fi existat mkaterial suficient pentru a lua o decizie.

La Judecătoria Chişinău, se mai află un dosar în care Gacikevici este învinuit în frauda bancară.

Iniţial, dosaeul a ajuns în gestiunea lui Aureliu Postică. Prima şedinţă de judecată a fost numită pentru 17 mai 2022, iar a doua, pentru 26 iulie, însă ambele şedinţe au fost amânate. Pe lângă faptul că inculpaţii nu au dat curs citaţiilor, instanţa a constatat că nu a fost desemnat un procuror care să reprezinte acuzarea în proces.

Ulterior dosarul a fost transmis magistratei Viorelia Grigoraş. Aceasta a programat trei şedinţe de judecată, dar toate au fost amîmate, două pe motiv că magistrata se afla în concediu, iar una din cauza unei alerte cu bombă.

Fostul președinte al BEM, a fost reținut pe 22 mai 2015 într-un dosar penal pornit pe faptul încălcării regulilor de creditare. El era învinuit că a favorizat dobândirea de către doi agenţi economici a unui credit prin înşelăciune, în valoare de peste două milioane de euro.

Ulterior, Gacikevici a fost eliberat din arest preventiv de către Olga Cojocaru, dar a fost reţinut în scurt timp, fiind învinuit într-un alt dosar. În total, Grigore Gacikevici s-a aflat în arest preventiv mai bine de doi ani.

În 2017, Gacikevici a fost iarăși reţinut, apoi eliberat. Fostul procuror general, Eduard Harunjen, anunţa, în 2018, că pe numele lui Gacikevici au fost intentate 17 dosare penale.

În mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo anunţa că suma creditelor nerambursate, care figurează în dosarele Gacikevici, este de peste 100.000.000 USD, iar oamenii legii continuă investigaţiile.

Gacikevici se află în ultimul timp mai mult în Federaţia Rusă, unde a publicat mai multe cărţi de poezie pentru copii. El a devenit câștigătorul unui concurs literar.

„Vești grozave tocmai au sosit de la Uniunea Scriitorilor din America de Nord. Conform rezultatelor concursului literar „O, sport, tu ești o lume!”, consacrat viitoarei Olimpiade de iarnă de la Beijing, ciclul meu de poezii „Stadion dificil” a fost recunoscut drept cel mai bun la categoria „Literatură pentru copii”, a scris Gacikevici pe Facebook, publicând și diploma câștigătorului „Cupei mondiale” de gradul întâi.

După ce a fost eliberat din arest preventiv, fostul bancher a reuşit să absolvească Institutul de literatură Maxim Gorki din Moscova şi s-a regăsit ca scriitor pentru copii.

Pe pagina de Facebook Grigore Gacikevici nbunţă că este membru al Uniunii scriitorilor pentru copii şi tineret din Federaţia Rusă şi că este autor a 19 cărţi de poezie pentru copii.

Gacikevici scrie doar în limba rusă. Iar când vine în Republica Moldova donează cărţi pentru şcolile cu predare în limba rusă.