Un judecător federal dă dreptate The New York Times în procesul cu Pentagonul
- Iuliu Vlădescu
- 21 martie 2026, 08:54
Un judecător federal a decis că politica Pentagonului de restricționare a accesului presei este neconstituțională și a dat câștig de cauză publicației The New York Times.
Ziarul a intentat anterior un proces susținând că politica de acces de la Pentagon a încălcat drepturile Primului și Cincilea Amendament. Judecătorul districtual american Paul Friedman din Washington, D.C., a politica ce impunea jurnaliștilor să accepte anumite condiții pentru a li se acorda acces la Pentagon.
„Dovezile din dosar susțin concluzia că politica discriminează nu pe baza punctului de vedere politic, ci mai degrabă pe baza punctului de vedere editorial - adică, dacă individul sau organizația este dispusă să publice doar articole favorabile conducerii Departamentului sau introduse superficial de aceasta”, a spus judecătorul Friedman.
„Dovezile incontestabile reflectă adevăratul scop și efectul practic al politicii: de a elimina jurnaliștii nefavorabili - pe cei care nu au fost, în opinia Departamentului, «de acord și dispuși să servească» - și de a-i înlocui cu entități de știri care sunt. Aceasta este discriminare din punctul meu de vedere, punct... Prin urmare, politica încalcă Primul Amendament”, a mai spus judecătorul.
Judecătorul spune că decizia Pentagonului încalcă al Cincilea Amendament
Acesta a mai scris că politica încalcă și al Cincilea Amendament. „Politica Pentagonului nu oferă o notificare corectă cu privire la practicile jurnalistice obișnuite și legale care vor duce la refuzul, suspendarea sau revocarea unui PFAC”.
„Politica de acces a Pentagonului, la prima vedere, face ca orice culegere de știri și reportaj care nu este aprobat de Departament să fie o bază potențială pentru refuzul, suspendarea sau revocarea PFAC a unui jurnalist. Nu oferă jurnaliștilor nicio modalitate de a ști cum își pot face treaba fără a-și pierde acreditările. Prin urmare, politica este vagă și încalcă al Cincilea Amendament”, a mai spus judecătorul Friedman.
Ziarul salută decizia, Pentagonul anunță că va face apel
„Ziarul The New York Times salută decizia de astăzi, care aplică drepturile protejate constituțional pentru presa liberă în această țară”, a declarat purtătorul de cuvânt al NYT, Charlie Stadtlander, pentru Fox News.
Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a răspuns la hotărâre, scriind pe X: „Nu suntem de acord cu decizia și facem apel imediat.”
