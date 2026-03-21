Un judecător federal dă dreptate The New York Times în procesul cu Pentagonul

Un judecător federal dă dreptate The New York Times în procesul cu PentagonulNoul raport al Pentagonului despre existența extratereștrilor. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Un judecător federal a decis că politica Pentagonului de restricționare a accesului presei este neconstituțională și a dat câștig de cauză publicației The New York Times.

Un judecător federal dă dreptate The New York Times în procesul cu Pentagonul

Ziarul a intentat anterior un proces susținând că politica de acces de la Pentagon a încălcat drepturile Primului și Cincilea Amendament. Judecătorul districtual american Paul Friedman din Washington, D.C., a politica ce impunea jurnaliștilor să accepte anumite condiții pentru a li se acorda acces la Pentagon.

„Dovezile din dosar susțin concluzia că politica discriminează nu pe baza punctului de vedere politic, ci mai degrabă pe baza punctului de vedere editorial - adică, dacă individul sau organizația este dispusă să publice doar articole favorabile conducerii Departamentului sau introduse superficial de aceasta”, a spus judecătorul Friedman.

„Dovezile incontestabile reflectă adevăratul scop și efectul practic al politicii: de a elimina jurnaliștii nefavorabili - pe cei care nu au fost, în opinia Departamentului, «de acord și dispuși să servească» - și de a-i înlocui cu entități de știri care sunt. Aceasta este discriminare din punctul meu de vedere, punct... Prin urmare, politica încalcă Primul Amendament”, a mai spus judecătorul.

Trump: SUA iau în calcul încheierea operațiunii din Iran. Atac nereușit al Teheranului asupra bazei Diego Garcia. Regimul iranian trece la amenințări teroriste directe. Live text
Trump: SUA iau în calcul încheierea operațiunii din Iran. Atac nereușit al Teheranului asupra bazei Diego Garcia. Regimul iranian trece la amenințări teroriste directe. Live text
Cum se tratau oamenii preistorici și ce antibiotic natural foloseau
Cum se tratau oamenii preistorici și ce antibiotic natural foloseau

Judecătorul spune că decizia Pentagonului încalcă al Cincilea Amendament

Acesta a mai scris că politica încalcă și al Cincilea Amendament. „Politica Pentagonului nu oferă o notificare corectă cu privire la practicile jurnalistice obișnuite și legale care vor duce la refuzul, suspendarea sau revocarea unui PFAC”.

New York Times / sura foto: dreamstime.com

„Politica de acces a Pentagonului, la prima vedere, face ca orice culegere de știri și reportaj care nu este aprobat de Departament să fie o bază potențială pentru refuzul, suspendarea sau revocarea PFAC a unui jurnalist. Nu oferă jurnaliștilor nicio modalitate de a ști cum își pot face treaba fără a-și pierde acreditările. Prin urmare, politica este vagă și încalcă al Cincilea Amendament”, a mai spus judecătorul Friedman.

Ziarul salută decizia, Pentagonul anunță că va face apel

Ziarul The New York Times salută decizia de astăzi, care aplică drepturile protejate constituțional pentru presa liberă în această țară”, a declarat purtătorul de cuvânt al NYT, Charlie Stadtlander, pentru Fox News.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a răspuns la hotărâre, scriind pe X: „Nu suntem de acord cu decizia și facem apel imediat.”

09:48 - Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
09:47 - Trump: SUA iau în calcul încheierea operațiunii din Iran. Atac nereușit al Teheranului asupra bazei Diego Garcia. Reg...
09:39 - Cum se tratau oamenii preistorici și ce antibiotic natural foloseau
09:34 - Panama intră în conflict deschis cu o firmă din Hong Kong din cauza concesiunilor portuare
09:29 - Claudiu Târziu acuză lipsa de reacție a Guvernului. Statul ar câștiga mai mult din scumpirea carburanților
09:21 - Manchester United pierde puncte pe terenul lui Bournemouth. Remiză spectaculoasă în Premier League

Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstire: Bolojan, legat de rețeaua Soroș prin intermediul lui Coldea
Silviu Mănăstire: Bolojan, legat de rețeaua Soroș prin intermediul lui Coldea

