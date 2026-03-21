Un judecător federal dă dreptate The New York Times în procesul cu Pentagonul

Un judecător federal a decis că politica Pentagonului de restricționare a accesului presei este neconstituțională și a dat câștig de cauză publicației The New York Times.

Ziarul a intentat anterior un proces susținând că politica de acces de la Pentagon a încălcat drepturile Primului și Cincilea Amendament. Judecătorul districtual american Paul Friedman din Washington, D.C., a politica ce impunea jurnaliștilor să accepte anumite condiții pentru a li se acorda acces la Pentagon.

„Dovezile din dosar susțin concluzia că politica discriminează nu pe baza punctului de vedere politic, ci mai degrabă pe baza punctului de vedere editorial - adică, dacă individul sau organizația este dispusă să publice doar articole favorabile conducerii Departamentului sau introduse superficial de aceasta”, a spus judecătorul Friedman.

„Dovezile incontestabile reflectă adevăratul scop și efectul practic al politicii: de a elimina jurnaliștii nefavorabili - pe cei care nu au fost, în opinia Departamentului, «de acord și dispuși să servească» - și de a-i înlocui cu entități de știri care sunt. Aceasta este discriminare din punctul meu de vedere, punct... Prin urmare, politica încalcă Primul Amendament”, a mai spus judecătorul.

Acesta a mai scris că politica încalcă și al Cincilea Amendament. „Politica Pentagonului nu oferă o notificare corectă cu privire la practicile jurnalistice obișnuite și legale care vor duce la refuzul, suspendarea sau revocarea unui PFAC”.

„Politica de acces a Pentagonului, la prima vedere, face ca orice culegere de știri și reportaj care nu este aprobat de Departament să fie o bază potențială pentru refuzul, suspendarea sau revocarea PFAC a unui jurnalist. Nu oferă jurnaliștilor nicio modalitate de a ști cum își pot face treaba fără a-și pierde acreditările. Prin urmare, politica este vagă și încalcă al Cincilea Amendament”, a mai spus judecătorul Friedman.

„Ziarul The New York Times salută decizia de astăzi, care aplică drepturile protejate constituțional pentru presa liberă în această țară”, a declarat purtătorul de cuvânt al NYT, Charlie Stadtlander, pentru Fox News.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a răspuns la hotărâre, scriind pe X: „Nu suntem de acord cu decizia și facem apel imediat.”