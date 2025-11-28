Un bărbat din Cluj, arestat preventiv după ce și-a agresat concubina și a amenințat-o cu moartea

Un bărbat din Cluj a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a bătut în mod repetat partenera și a amenințat-o cu moartea. Femeia a fost lovită cu pumnii și cu picioarele, inclusiv în zona feței, iar agresorul i-a pus un cuțit la gât, spunându-i că este „un om de nimic care nu merită să trăiască”.

„În data de 25.11.2025, în jurul orei 10:00, a agresat-o fizic pe persoana vătămată (…) după care a ameninţat-o cu un cuţit de bucătărie, pe care i l-a poziţionat în zona gâtului, spunându-i că o va omorî şi că este un om de nimic care nu merită să trăiască, cauzându-i prin acestea persoanei vătămate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 23-25 de zile de îngrijiri medicale”, arată comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, bărbatul este cercetat pentru infracțiunea de violență în familie. Ancheta a stabilit că agresiunile au avut loc în locuința cuplului din Cluj-Napoca, în cadrul unui conflict izbucnit pe 24 noiembrie 2025, în jurul orei 20:00.

Procurorii au precizat că inculpatul a acționat în baza „unei rezoluții infracționale unice”, aplicându-i concubinei sale multiple lovituri cu pumnii în zona feței – „mai exact a urechii stângi şi a ochiului drept” –, precum și în zona toracelui și la nivelul membrelor superioare și inferioare.

Reprezentanții Parchetului au menționat că agresiunile au continuat și în ziua următoare, femeia fiind lovită din nou în mod repetat.

La aproximativ trei ore după al doilea episod de lovire, situația a escaladat grav. Conform procurorilor, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, bărbatul a agresat-o din nou pe femeie, lovind-o atât cu pumnii, cât și cu picioarele, pe diferite zone ale corpului. Ulterior acesta a recurs la amenințări cu moartea. Concluziile medico-legale arată că victima a suferit traumatisme ce necesită aproape o lună de îngrijiri.

După formularea acuzațiilor, bărbatul a fost prezentat instanței, iar Judecătoria Cluj-Napoca a hotărât plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile.

Decizia vine în contextul intensificării apelurilor publice pentru sancționarea fermă a violenței domestice și pentru protejarea victimelor unor astfel de agresiuni.