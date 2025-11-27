Valentina Aldea și femeia acuzată că a lovit-o, în instanță. Senatoarea: Nu am lezat familia numănui

Valentina Aldea, senatoarea POT, și femeia acuzată că a lovit-o într-o parcare s-au întâlnit, joi, în sala de judecată. În urma incidentului au fost deschise trei dosare penale. „Se pare că am fost o victimă și mai departe lăsăm instanța să decidă”, a spus senatoarea, când a sosit la instanță.

Senatoarea POT a intrat, în urmă cu o săptămână, într-un conflict cu soția unui bărbat pe care îl vizita într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei.

„Se pare că am fost o victimă și mai departe lăsăm instanța să decidă. Suntem prieteni și-atât. Nu am lezat familia numănui. Bănuiesc că tot această persoană a încercat să mă denigreze în acel scandal cu videochat-ul. Țin să spun public că nu sunt eu acea persoană”, a spus aceasta.

De asemenea, femeia acuzată de agresiune a spus că știa despre soțul ei și senatoarea POT, susținând că între cei doi ar exista o relație de mai mult timp. „Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, e ceea ce trebuie să se întâmple. Cred că deciziile vor fi corecte”, a mai spus aceasta.

Femeia de 43 de ani acuzată că a agresat-o pe senatoarea POT a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Valentina Aldea afirmă că a fost lovită „fără motiv” și că „o persoană cu un comportament profund dezechilibrat” o hărțuiește, făcând referire la Oana Ungureanu, în vârstă de 43 de ani.

La rândul ei, Oana Ungureanu susține că senatoarea POT ar avea o relație cu soțul ei de șase ani, iar ea ar fi aflat despre acest lucru în urmă cu trei ani.

„Problemele cu soțul au apărut în urmă cu 3 ani, când am aflat. Nu sunt un om agresiv, nu susțin agresivitatea. Sunt mama unui adolescent căruia nu i-aș da un asemenea exemplu. Ea a fost chemată acolo de soțul meu, nu știam că va fi acolo. Regret enorm ce s-a întâmplat, voi demonstra tot ce am susținut, îmi cer iertare în fața copilului meu, pentru că nu merita să vadă așa ceva”, a spus aceasta, la România TV.

Oana Ungureanu a spus că nu se consideră o persoană agresivă și că s-a întâlnit cu senatoarea POT după ce a aflat de existența ei.

„Problemele între mine și sotul meu sunt doar ale noastre. Discuțiile despre divorț au fost superficiale, nu serioase, care să aibă și o finalitate. După cum vedeți, încă suntem căsătoriți. Am un mesaj pentru toată lumea – să nu încerce să rezolve problema prin violență. Violența nu aduce niciodată ceva bun”, a mai spus aceasta, pentru sursa menționată anterior.