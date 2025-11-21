Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”

O altercație puternică între Oana Ungureanu și senatoarea POT Valentina Aldea a avut loc într-o parcare din București. Femeia care o acuză pe parlamentară de relații extraconjugale a fost reținută după ce i-a distrus autoturismul cu o rangă. Ambele au depus plângeri la Poliție.

Oana Ungureanu, femeia implicată în conflictul violent cu senatoarea POT Valentina Aldea, a vorbit public chiar înainte ca polițiștii Secției 22 să o rețină. Incidentul s-a produs într-o parcare din București, unde Ungureanu a lovit autoturismul parlamentarei cu o rangă, într-un acces de furie. Conform relatărilor martorilor, conflictul a degenerat în loviri și agresiuni fizice între cele două femei, atrăgând atenția locatarilor din zonă.

Înainte de reținere, Oana Ungureanu a făcut acuzații personale grave la adresa senatoarei. Femeia a susținut că parlamentara ar avea o relație extraconjugală cu soțul ei și că tensiunile dintre ele au escaladat în ultimii ani.

În intervenția sa, Ungureanu a formulat acuzații directe la adresa senatoarei. Ea a spus că povestea conflictului s-a construit în timp și că incidentul din parcare a fost rezultatul unor tensiuni repetate.

„S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă între mine și ea”, a declarat Ungureanu.

Femeia a continuat cu detalii despre viața sa de familie. „Sunt soția soțului meu de 17 ani căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 de ani. Băiatul nostru are 17 ani, chiar este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea.”

Ea a explicat și contextul incidentului din ziua respectivă. „Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și bineînțeles că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe.”

Oana Ungureanu a susținut că în urma altercației urmează să meargă la INML pentru evaluare. „Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine”, a afirmat ea.

După ce a distrus autoturismul senatoarei cu o rangă, Ungureanu și-a sunat soțul. Acesta a coborât însoțit de Valentina Aldea, moment în care conflictul verbal dintre cele două s-a transformat într-o altercație fizică.

Martorii au relatat că între cele două femei s-a ajuns la lovituri cu pumnii și picioarele, trageri de păr și agresiuni repetate. Scandalul a fost suficient de puternic pentru a atrage atenția locatarilor din blocurile din apropiere, care au observat scena și au alertat autoritățile.

Polițiștii au intervenit, iar cele două au fost conduse la Secția 22 pentru declarații. Acolo, fiecare a depus plângere împotriva celeilalte.

După ce a fost audiată, senatoarea Valentina Aldea a mers la Institutul Național de Medicină Legală pentru examinare. Ea a obținut un certificat medico-legal care confirmă faptul că are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale.

Documentul a devenit parte a plângerii depuse împotriva Oanei Ungureanu, care între timp a fost reținută pentru distrugere și agresiune.