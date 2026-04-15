Senatoarea Nicoleta Pauliuc, discuții cu ambasadorul Japoniei în România. Domeniul apărării, printre temele abordate

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a discutat, miercuri, cu E.S. Takashi Katae, ambasadorul Japoniei în România, potrivit unui comunicat de presă emis de Senat.

Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a arătat, în timpul discuțiilor, că ambele țări se confruntă cu probleme similare în domeniul apărării, „precum necesitatea de actualizare a legislației pentru a răspunde provocărilor actuale de securitate”.

„România consideră Japonia drept partenerul său principal în zona India-Pacific și apreciază că țara noastră poate fi principalul partener al Japoniei în Uniunea Europeană. Sunt multe oportunități de investiții în România, inclusiv prin mecanismul SAFE la care Japonia intenționează să fie parte”, se arată în comunicat.

E.S. Takashi Katae a afirmat că este necesară intensificarea contactelor dintre cele două părți, la nivelul ministerelor apărării, adăugând că își dorește semnarea în cel mai scurt timp a unui memorandum de cooperare în acest domeniu.

„Ambasadorul Japoniei a menționat influența războiului din Ucraina asupra ambelor state, interesul nostru comun fiind ca războiul să se încheie. Este important ca ulterior să fie demarat procesul de reconstrucție a Ucrainei, în care pot fi implicate și companiile japoneze prezente în România”, se arată în comunicat.

În timpul discuțiilor, Nicoleta Pauliuc a afirmat că cele două țări au o bună cooperare și prin intermediul NATO, „Ambasada României la Tokyo jucând rolul de punct de contact al Alianței în Japonia”.

Nicoleta Pauliuc „a subliniat importanța diplomației parlamentare și l-a invitat pe președintele Comisiei de apărare din Camera Consilierilor din Dieta Națională a Japoniei să efectueze o vizită în România pentru aprofundarea cooperării româno - japoneze în domeniul securității și apărării”, se arată în document.