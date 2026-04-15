Războaiele viitorului, discutate la întâlnirea secretă a grupului Bilderberg. Liderul NATO, Mark Rutte, prezent la reuniune. Ce se știe până acum
- Iuliu Vlădescu
- 15 aprilie 2026, 09:34
Lideri politici și de afaceri la nivel mondial s-au reunit la Washington DC în weekendul de 12 aprilie 2026, pentru a 72-a reuniune anuală Bilderberg. Summitul secret de politică a avut loc la hotelul Salamander, sub pază strictă, pentru a discuta, printre altele, viitorul relației transatlantice de apărare, în condițiile în care la reuniune a luat parte și secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit The Guardian.
Politicieni, comandanți militari, șefi de servicii secrete și oameni de afaceri, la reuniunea Bilderberg
Conferința Bilderberg din acest an a avut o mulțime de aspecte demne de știri, dar este un mister de ce presa nu vorbește despre ea, notează ziarul britanic. Mai ales că lista participanților a inclus un mix de prim-miniștri și alți politicieni de nivel înalt, comandanți militari și directori din domeniul tehnologiei.
Printre personalități notabile care au participat la reuniunea din acest an, de la Washington, s-a numărat secretarul general al NATO, Mark Rutte. De asemenea, a fost confirmată participarea mai multor oficiali de rang înalt din actuala administrație a Statelor Unite.
Discuțiile s-au concentrat în mare măsură pe „Viitorul Războiului”, în special pe integrarea inteligenței artificiale și a sistemelor fără pilot.
Războaiele viitorului, una dintre temele centrale la întâlnirea Bilderberg
Printre participanți s-au numărat amiralul Samuel Paparo de la Comandamentul Indo-Pacific al SUA și fostul director executiv Google, Eric Schmidt, un susținător al tehnologiei dronelor.
„Războaiele viitoare vor fi definite de arme fără pilot”, a declarat anterior Schmidt, menționând că direcționarea prin inteligență artificială și roiurile de drone vor fi vârful de tehnologie în viitoarele operațiuni militare.
Acest sentiment a fost confirmat de prezența diverșilor producători de drone și a directorilor generali ai firmelor de inteligență artificială.
Lideri financiari de la firme de pe Wall Street, precum KKR și Lazard, s-au întâlnit în privat cu reprezentanți politici americani, inclusiv cu secretarul de interne Doug Burgum.
Parteneriatul transatlantic, și Groenlanda, alte teme ale reuniunii
Aceste sesiuni cu ușile închise s-au concentrat pe interesele economice strategice ale sectorului privat în cadrul parteneriatului transatlantic.
Summitul din 2026 a abordat și securitatea arctică, marcat de prezența istorică a lui Vivian Motzfeldt, o figură politică proeminentă din Groenlanda.
Prezența sa a semnalat schimbarea intereselor geopolitice din regiunea nordică în rândul aliaților occidentali.
Oficialii serviciilor de informații au fost, de asemenea, prezenți la conferință, directorul MI6, Blaise Metreweli, s-a numărat printre cei trei șefi ai serviciilor de informații prezenți.
Întâlnirea s-a încheiat fără o conferință de presă publică, menținând politica de confidențialitate strictă a organizației în ceea ce privește deliberările sale interne, aplicată de foarte mult timp.
