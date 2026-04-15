Războaiele viitorului, discutate la întâlnirea secretă a grupului Bilderberg. Liderul NATO, Mark Rutte, prezent la reuniune. Ce se știe până acum

Lideri politici și de afaceri la nivel mondial s-au reunit la Washington DC în weekendul de 12 aprilie 2026, pentru a 72-a reuniune anuală Bilderberg. Summitul secret de politică a avut loc la hotelul Salamander, sub pază strictă, pentru a discuta, printre altele, viitorul relației transatlantice de apărare, în condițiile în care la reuniune a luat parte și secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit The Guardian.

Conferința Bilderberg din acest an a avut o mulțime de aspecte demne de știri, dar este un mister de ce presa nu vorbește despre ea, notează ziarul britanic. Mai ales că lista participanților a inclus un mix de prim-miniștri și alți politicieni de nivel înalt, comandanți militari și directori din domeniul tehnologiei.

Printre personalități notabile care au participat la reuniunea din acest an, de la Washington, s-a numărat secretarul general al NATO, Mark Rutte. De asemenea, a fost confirmată participarea mai multor oficiali de rang înalt din actuala administrație a Statelor Unite.

Discuțiile s-au concentrat în mare măsură pe „Viitorul Războiului”, în special pe integrarea inteligenței artificiale și a sistemelor fără pilot.

Printre participanți s-au numărat amiralul Samuel Paparo de la Comandamentul Indo-Pacific al SUA și fostul director executiv Google, Eric Schmidt, un susținător al tehnologiei dronelor.

„Războaiele viitoare vor fi definite de arme fără pilot”, a declarat anterior Schmidt, menționând că direcționarea prin inteligență artificială și roiurile de drone vor fi vârful de tehnologie în viitoarele operațiuni militare.

Acest sentiment a fost confirmat de prezența diverșilor producători de drone și a directorilor generali ai firmelor de inteligență artificială.

Lideri financiari de la firme de pe Wall Street, precum KKR și Lazard, s-au întâlnit în privat cu reprezentanți politici americani, inclusiv cu secretarul de interne Doug Burgum.

Aceste sesiuni cu ușile închise s-au concentrat pe interesele economice strategice ale sectorului privat în cadrul parteneriatului transatlantic.

Summitul din 2026 a abordat și securitatea arctică, marcat de prezența istorică a lui Vivian Motzfeldt, o figură politică proeminentă din Groenlanda.

Prezența sa a semnalat schimbarea intereselor geopolitice din regiunea nordică în rândul aliaților occidentali.

Oficialii serviciilor de informații au fost, de asemenea, prezenți la conferință, directorul MI6, Blaise Metreweli, s-a numărat printre cei trei șefi ai serviciilor de informații prezenți.

Întâlnirea s-a încheiat fără o conferință de presă publică, menținând politica de confidențialitate strictă a organizației în ceea ce privește deliberările sale interne, aplicată de foarte mult timp.