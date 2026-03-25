Îți transformă calculatorul în robot ce muncește singur. Noul model AI de la Anthropic pare fără limite

Anthropic a anunțat că modelul său deinteligență artificială Claude poate utiliza acum computerul utilizatorilor pentru a îndeplini automat diverse activități, într-un nou pas făcut de companie spre dezvoltarea agenților AI autonomi. Potrivit CNBC, utilizatorii pot trimite lui Claude o sarcină inclusiv de pe telefon, iar agentul AI o poate executa direct pe computer. Compania arată că, după ce primește instrucțiunile, Claude este capabil să deschidă aplicații, să navigheze pe internet și să completeze foi de calcul.

Anthropic a prezentat și un exemplu concret într-un videoclip publicat de companie. În demonstrație, un utilizator întârzie la o ședință și îi cere lui Claude să exporte o prezentare în format PDF și să o atașeze invitației la întâlnire. Imaginile arată cum sistemul efectuează automat toate aceste operațiuni.

Noua funcționalitate evidențiază direcția în care se îndreaptă marile companii din domeniul inteligenței artificiale, care încearcă să construiască așa-numiți „agenți AI”, adică sisteme capabile să execute în mod autonom sarcini pentru utilizatori, în orice moment al zilei.

Acest tip de capabilități a atras atenția publicului în acest an după lansarea OpenClaw, o aplicație care a devenit virală. OpenClaw se conectează la modele AI dezvoltate de OpenAI și Anthropic și le permite utilizatorilor să trimită comenzi prin aplicații populare precum WhatsApp sau Telegram pentru a îndeplini diferite sarcini.

La fel ca noua funcție anunțată de Anthropic, OpenClaw rulează local pe dispozitivul utilizatorului, ceea ce îi oferă acces la fișierele acestuia. Săptămâna trecută, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a spus pentru CNBC că OpenClaw este ”cu siguranţă următorul ChatGPT”, în contextul în care companiile tehnologice se grăbesc să lanseze propriile alternative.

Nvidia a anunțat recent și NemoClaw, o versiune destinată companiilor. Tot în această cursă, OpenAI l-a angajat luna trecută pe Peter Steinberger, creatorul OpenClaw, în cadrul unui demers care vizează dezvoltarea „noii generaţii de agenţi personali AI”.

Anunțul făcut de Anthropic vine astfel într-un moment în care competiția din industria inteligenței artificiale se intensifică, iar tot mai multe companii încearcă să transforme modelele AI în instrumente capabile să lucreze direct în locul utilizatorilor.

Compania a transmis însă că utilizarea computerului de către Claude se află încă într-o etapă incipientă, dacă este comparată cu alte capacități ale modelului, precum programarea sau interacțiunea cu textul.

„Claude poate face greşeli şi deşi continuăm să îmbunătăţim măsurile de siguranţă, ameninţările evoluează constant”.

Anthropic a anunțat că această funcție a fost dezvoltată împreună cu mecanisme de protecție menite să reducă riscurile și a precizat că Claude va cere întotdeauna permisiunea înainte de a accesa aplicații noi.

În același timp, utilizatorii pot folosi și funcția Dispatch, lansată săptămâna trecută în Claude Cowork. Aceasta permite o conversație continuă cu Claude, atât de pe telefon, cât și de pe computer, și oferă posibilitatea de a atribui sarcini agentului AI.