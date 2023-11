Există o elită care conduce lumea din umbră? Află răspunsul din volumul „Stăpânii lumii stau la pândă – Clubul Bilderberg”, scris de Cristina Martín Jiménez

Publicată pentru prima dată în 2010, cartea a fost cenzurată timp de șapte ani în Spania și a fost republicată în 2017. Sub numele „Stăpânii lumii stau la pândă – Clubul Bilderberg”, volumul este reeditat astăzi de Editura Evenimentul și Capital pentru cititorii din România și poate fi achiziționat online aici: www.edituradecarte.ro/produs/stapanii-lumii-stau-la-panda-clubul-bilderberg/

Cristina Martin Jimenez, autoare specializată în jurnalism politic și social, este prima care a îndrăznit să vorbească despre unul dintre cele mai controversate subiecte ale istoriei noastre recente: clubul Bilderberg, elita din umbră care domină lumea și controlează viața noastră a tuturor.

În munca sa extinsă, ea a prezis starea actuală și evenimentele lumii. În urmă cu treisprezece ani, într-una dintre cărțile sale, ea a identificat „tacticile pandemiei, schimbările climatice provocate de om și crearea de lideri artificiali” ca arme pentru implementarea unei ordini mondiale totalitare.

Așadar, în urmă cu două decenii, Cristina Martin Jimenez a deschis un nou domeniu de cercetare care este urmat astăzi de mii de oameni și este o sursă de inspirație pentru tinerii jurnaliști. Se caracterizează prin documentația copleșitoare și dovezile verificabile furnizate în munca ei. Nimeni nu a ajuns atât de departe ca ea, motiv pentru care este considerată un reper în analiza plutocrației globale, precum și o autoritate internațională pe care toată lumea vrea să o intervieveze.

„Stăpânii lumii stau la pândă – Clubul Bilderberg”

Volumul „Stăpânii lumii stau la pândă – Clubul Bilderberg” este rezultatul unor investigații extrem de riscante care dezvăluie adevăratele nume și intenții ale membrilor acestui grup exclusivist rezervat celor mai puternici, unde intrarea depinde de conturile bancare, rolurile de putere, influ­ența militară, mediatică, intelectuală, economică și politică.

Încă de la începtul anilor 50 ai secolului XX, au început să aibă loc anual reuniuni internaționale secrete în tările din Europa, din Statele Unite ale Americii și din Canada, la care participă cele mai influente persoane din lume din domenii diverse.

Motivul? Se pare că stabilirea agendei evenimentelor mondiale care ne afectează viața tuturor.

Cristina Martín Jiménez mărturisește: „Când am auzit prima dată de Clubul Bilderberg, m-au trecut fiorii. Totul părea mai degrabă ficțiune decât realitate. Am contactat imediat un cercetător despre care am aflat că îi urmărește de mulţi ani și al cărui nume nu-l voi dezvălui, pentru a-i proteja viața. El mi-a spus: Bilderberg este ca Big Brother – ochiul care vede și controlează totul! Și n-o fac pentru bani, ei sunt deja foarte bogați. Adevăratul lor obiectiv este puterea absolută, forța de a transforma oamenii în sclavi“.

Care este adevărul? Există o elită care dictează ordinea mondială? Cine face parte din acest grup? Care sunt motivele acestora? Vor sa ne controleze viața noastră, a tuturor?

