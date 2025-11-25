Monden

Senatoarea Valentina Aldea nu scapă de scandal. Soția înșelată a depus plângere

Senatoarea Valentina Aldea nu scapă de scandal. Soția înșelată a depus plângereValentina Aldea. Sursa foto: Facebook
La doar câteva zile după ce a fost atacată cu o rangă, senatoarea POT Valentina Aldea se confruntă cu un nou episod tensionat. Oana Ungureanu, femeia care susține că ar fi fost înșelată de soțul ei cu parlamentara, a ieșit de sub controlul judiciar și a anunțat că a depus o plângere la DNA împotriva acesteia.

Plângere împotriva senatoarei Valentina Aldea

Scandalul a izbucnit într-o seară de joi, când Oana Ungureanu ar fi surprins-o pe senatoare în apropierea unui imobil din Capitală. Confruntarea s-a transformat rapid într-o scenă violentă, finalizată cu reținerea femeii și cu o anchetă penală în desfășurare.

Oana Ungureanu, soția înșelată.v1

Oana Ungureanu, soția înșelată. Sursa foto Captură video TikTok

Acum, soția înșelată afirmă că nu a acționat deliberat și că situația ar fi degenerat în urma unei provocări. „A fost un șir de evenimente nefericite care au dus la această altercație fizică, nu și-a dorit nimeni așa ceva”, a declarat ea.

Potrivit acesteia, incidentul nu ar fi fost premeditat, iar prezența Valentine Aldea la fața locului ar fi fost o surpriză totală.

Acuzații de abuz

Oana Ungureanu a confirmat că a formulat oficial o sesizare la Direcția Națională Anticorupție. Ea acuză „nereguli grave” în felul în care ar fi fost tratată în noaptea scandalului.

DNA

DNA, Sursă foto: Facebook

„Am depus deja la DNA o plângere împotriva acestei individe cu funcție și împotriva Secției 22, pentru toate nelegitimitățile ce s-au petrecut în acea noapte”, a spus femeia, convinsă că va reuși să demonstreze întreaga situație.

O confruntare care mocnea de ani de zile

Surprinzător, nu este prima dată când cele două s-au întâlnit. Oana Ungureanu a recunoscut că știa de existența senatoarei în viața soțului ei „de trei ani”. Cu toate acestea, până acum discuțiile fuseseră civilizate.

„Am avut un dialog absolut civilizat. Eu știu de trei ani de existența ei, puteam s-o atac în fiecare zi dacă eram o persoană agresivă”, precizează ea.

Soția afaceristului a mai spus că s-a simțit jignită și acuzată în seara altercației, iar de aici situația ar fi escaladat.

„S-a ajuns aici pentru că am fost jignită, am fost acuzată… M-am apărat. Nu am avut intenția de a provoca un scandal”, susține femeia.

Ce urmează acum

Joi, Oana Ungureanu are înfățișare la Judecătoria Sectorului 6, unde se va discuta solicitarea unui ordin de restricție. Până atunci, ea rămâne sub control judiciar, obligată să se prezinte săptămânal la poliție.

Senatoarea Valentina Aldea nu a făcut publice declarații detaliate despre plângerea depusă la DNA, însă surse spun că echipa ei juridică pregătește un răspuns.

