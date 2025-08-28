Social Un bărbat a lovit trei tinere, într-un tramvai din Capitală







Un bărbat a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind acuzat de agresiune sau alte violențe și de tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce ar fi agresat trei tinere, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, într-un tramvai din sectorul 5 al Bucureștiului. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar jandarmii au intervenit rapid pentru a-l imobiliza pe agresor, potrivit Poliției Române.

Potrivit Poliției Capitalei, evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 27 august, în jurul orei 07.00, într-un tramvai care circula prin sectorul 5 al Capitalei. Brigada de Poliție pentru Transportul Public a preluat cazul, după ce Secția 18 Poliție a fost sesizată prin numărul unic de urgență 112 de către partenerul uneia dintre fete, care a raportat că aceasta a fost agresată fizic.

Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit trei tinere, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, care au declarat că au fost agresate de bărbatul de 28 de ani, în urma unei dispute verbale degenerată în violență. Suspectul a fost imobilizat de un echipaj al Jandarmeriei Capitalei aflat în zonă și ulterior predat polițiștilor.

Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zonă, a intervenit, reușind să îl identifice și să îl rețină pe suspect, care a fost ulterior predat polițiștilor. Un echipaj medical i-a acordat îngrijiri uneia dintre tinere, care acuza de răni în urma agresiunii.