Un bărbat a lovit trei tinere, într-un tramvai din Capitală

Un bărbat a lovit trei tinere, într-un tramvai din Capitală
Un bărbat a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind acuzat de agresiune sau alte violențe și de tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce ar fi agresat trei tinere, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, într-un tramvai din sectorul 5 al Bucureștiului. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar jandarmii au intervenit rapid pentru a-l imobiliza pe agresor, potrivit Poliției Române.

Bărbat de 28 de ani arestat pentru agresiune în tramvai

Potrivit Poliției Capitalei, evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de 27 august, în jurul orei 07.00, într-un tramvai care circula prin sectorul 5 al Capitalei. Brigada de Poliție pentru Transportul Public a preluat cazul, după ce Secția 18 Poliție a fost sesizată prin numărul unic de urgență 112 de către partenerul uneia dintre fete, care a raportat că aceasta a fost agresată fizic.

Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit trei tinere, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, care au declarat că au fost agresate de bărbatul de 28 de ani, în urma unei dispute verbale degenerată în violență. Suspectul a fost imobilizat de un echipaj al Jandarmeriei Capitalei aflat în zonă și ulterior predat polițiștilor.

O fată a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zonă, a intervenit, reușind să îl identifice și să îl rețină pe suspect, care a fost ulterior predat polițiștilor. Un echipaj medical  i-a acordat îngrijiri uneia dintre tinere, care acuza de răni în urma agresiunii.

Ancheta a fost preluată de Brigada de Poliție pentru Transportul Public, care a constatat că, în jurul orei 07.00, în timp ce se aflau într-un tramvai ce se deplasa pe o stradă din sectorul 5, când un individ de 28 de ani le-a agresat fizic și verbal pe cele trei tinere.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Pe baza dovezilor strânse, bărbatul a fost plasat în arest pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat judecătorilor cu o propunere procedurală legală.  Cercetările sunt derulate  în continuare de Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

