Social Persoană înjunghiată în plină stradă, în sectorul 1. Agresorul e încă liber







Un incident violent a avut loc joi, 28 august 2025, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, unde o persoană a fost atacată cu un obiect tăietor-înțepător. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată de urgență la spital. Poliția Capitalei a confirmat că agresorul este căutat, iar Parchetul va fi sesizat pentru luarea măsurilor legale.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), apelul la 112 a fost primit joi după-amiază, semnalând că o persoană ar fi fost agresată fizic pe o stradă din Sectorul 1.

Un echipaj al Secției 2 Poliție s-a deplasat imediat la locul incidentului și a constatat că sesizarea se confirmă: victima prezenta răni provocate de un obiect tăietor-înțepător. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri.

După stabilizarea stării sale, persoana rănită a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Deocamdată, nu există informații oficiale despre gravitatea leziunilor.

Poliția Capitalei a anunțat că în prezent sunt în desfășurare activități complexe pentru identificarea și prinderea suspectului. De asemenea, instituția a precizat că unitatea de parchet competentă va fi sesizată pentru dispunerea măsurilor legale.

„Polițiștii efectuează verificări amănunțite pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Se acționează cu fermitate pentru identificarea agresorului și tragerea acestuia la răspundere”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.

Autoritățile nu au furnizat, deocamdată, informații despre posibilele motive ale atacului sau despre legătura dintre victimă și agresor. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, iar polițiștii analizează toate probele și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Reprezentanții DGPMB au subliniat că operațiunile de căutare și investigare sunt în plină desfășurare, iar orice informație relevantă din partea martorilor poate fi esențială pentru identificarea suspectului.