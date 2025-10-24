UE stabilește sprijin financiar pentru Ucraina, dar blocajul privind activele rusești rămâne în standby

Liderii din Uniunea Europeană (UE) au convenit, la summitul de la Bruxelles, să asigure sprijin pentru nevoile financiare ale Ucraina pe următorii doi ani, dar nu au aprobat deocamdată utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea directă a apărării ucrainene.

Documentul final adoptat de liderii UE solicită însă Comisia Europeană să identifice „opţiuni de sprijin financiar bazate pe o evaluare a nevoilor de finanţare ale Ucrainei”.

La întâlnirea de la Bruxelles, şefii de stat sau de guvern din UE au confirmat angajamentul blocului de a acoperi „nevoile financiare presante” ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027, inclusiv sprijin pentru eforturile militare și de apărare.

Cu toate acestea, planul de a folosi aproximativ €140 miliarde din activele ruseşti deținute în registrul belgian Euroclear pentru a acorda Ucrainei un „împrumut de reparaţii” a fost amânat şi nu a primit încă susținerea unanimă.

Printre principalele motive care au blocat o decizie imediată se numără opoziţia Belgiei, care găzduiește majoritatea activelor ruseşti înghețate și se îngrijorează de potenţialele consecinţe juridice şi financiare.

Premierul belgian Bart De Wever a afirmat că „dacă cerinţele nu sunt îndeplinite, voi face tot ceea ce pot la nivel european şi naţional, politic şi juridic, ca să opresc această decizie”.

De Wever a mai subliniat:

„Trebuie să existe transparență cu privire la risc. Trebuie să existe transparență cu privire la temeiul legal al acestei decizii.”

De asemenea, liderii UE au fost atenți la recomandările Banca Centrală Europeană (BCE) potrivit căreia orice utilizare a acestor fonduri trebuie „în conformitate cu regulile internaţionale şi cu stabilitatea financiară”. Reuters+1

Chiar dacă nu s-a aprobat încă utilizarea directă a activelor ruseşti, liderii UE au decis că Comisia Europeană va pregăti până în decembrie un pachet de opţiuni pentru sprijin financiar către Ucraina.

„Activele Rusiei trebuie să rămână immobilizate până când Rusia îşi încetează războiul de agresiune împotriva Ucrainei şi o compensează pentru prejudiciile cauzate de războiul său”.

În conferința de presă de după summit, președintele Consiliului European António Costa a declarat că blocul „s-a angajat să asigure că nevoile financiare ale Ucrainei vor fi acoperite pentru următorii doi ani”.

Începând cu invazia rusă din 2022, UE și statele membre au pus la dispoziție pentru Ucraina aproape 197 miliarde de dolari sub formă de sprijin financiar, militar, umanitar și pentru refugiați.

EEAS Propunerea de „împrumut de reparaţii” se bazează pe ideea că activele ruseşti înghețate – estimat la circa 200 miliarde de euro – să fie folosite drept garanţie, fără a fi confiscate în mod direct, pentru a susţine Ucraina, urmând ca rambursarea să devină operațională numai dacă Rusia plăteşte despăgubiri.

Între timp, proiectul va fi reluat şi discutat din nou la următorul summit al UE programat pentru decembrie.

Ucraina îşi menţine cererea pentru ca decizia să fie adoptată rapid, afirmând că întârzierea „nu doar îţi limitează apărarea, dar şi încetineşte propriul progres al UE”.

UE trebuie să prezinte până la finele anului un plan detaliat de sprijin financiar, incluzând scenarii alternative în lipsa deciziei rapide.

Chestiunea juridică a utilizării activelor înghețate rămâne deschisă şi necesită garanţii clare pentru statele membre, în special pentru cele care găzduiesc aceste active.

Prin amânare, utilizarea activelor ruseşti nu este abandonată, ci îşi pierde posibilitatea de a fi implementată imediat, ceea ce ar putea influenţa sprijinul financiar şi militar pentru Ucraina în 2026.

Summitul UE de la Bruxelles a stabilit că Ucraina va primi sprijin financiar pe termen mediu, dar nu a avansat în privinţa utilizării activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea apărării ucrainene.

Decizia rămâne sub semnul întrebării până la clarificarea aspectelor juridice, financiare şi logistice, iar Comisia Europeană este însărcinată să elaboreze opţiuni până în decembrie.