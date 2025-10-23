Summitul liderilor europeni: Ucraina, clima și digitalizarea, protecția copiilor pe agenda principală

Liderii europeni se reunesc joi într-un summit cu mai multe teme majore pe agendă, de la sprijinirea Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei, la dezbateri privind politica climatică și reglementările digitale, până la gestionarea problemelor legate de migrație și economia blocului comunitar.

Evenimentul are loc într-un context în care formațiunile politice de dreapta și extremă-dreapta câștigă teren în mai multe state membre.

Un punct central al discuțiilor va fi politica climatică, prezentată sub denumirea „climă și competitivitate”, o formulare menită să acopere dezbateri complexe privind ținta de reducere a emisiilor pentru anul 2040.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că sprijină obiectivul, dar intenționează să modifice sistemul de taxare a carbonului și alte aspecte pentru a obține consensul statelor membre.

„O criză în aprovizionarea cu materii prime critice nu mai este un risc îndepărtat. Este la ușa noastră”, a afirmat Ursula von der Leyen

Declarația a fost făcută în discursul său adresat legislativului european, subliniind importanța pregătirii blocului pentru a face față dependenței de China în domeniul mineralelor rare.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne un subiect sensibil. Belgia încă nu a dat undă verde pentru utilizarea celor 140 de miliarde de euro din activele ruse înghețate pentru a finanța ajutorul către Kiev.

Prim-ministrul belgian Bart de Wever și-a exprimat rezerve legate de faptul că aceste fonduri sunt depozitate într-o instituție financiară din Bruxelles. Oficialii belgieni au anunțat că decizia finală va fi luată după discuțiile de joi.

Pe de altă parte, un progres a fost înregistrat în cazul sancțiunilor împotriva Rusiei, după ce Slovacia și-a ridicat veto-ul asupra celui mai recent pachet menit să limiteze veniturile Kremlinului.

Aceasta este cea de-a 19-a rundă de sancțiuni impuse Moscovei de la începutul invaziei ruse în Ucraina, care vizează în special traderii de energie și instituțiile financiare, inclusiv din state terțe.

Pe tema siguranței copiilor pe internet, liderii europeni au ajuns la un acord general privind necesitatea unor reguli mai stricte, dar diferențele persistă în privința vârstei minime de acces.

Documentele preliminare indică susținerea unei „vârste digitale de majorat”, însă state precum Franța și Slovacia propun interdicții până la 15-16 ani, în timp ce alte țări consideră suficiente consimțământul părinților.

În ceea ce privește tehnologia, summitul va susține o „tranziție digitală suverană” a UE, în contextul tensiunilor dintre Franța și Germania privind dependența blocului de marile companii americane.

Reducerea birocrației reprezintă un domeniu cu consens larg. Țările membre au cerut Comisiei Europene accelerarea procesului de simplificare a reglementărilor, un obiectiv central al mandatului lui Ursula von der Leyen.

În paralel, Germania, sprijinită de Slovacia, Cehia, Polonia și Austria, a solicitat Comisiei să reconsidere interdicția privind motoarele cu combustie, în timp ce Franța și Spania propun flexibilități doar pentru producătorii auto care respectă anumite cerințe locale.

Migrația rămâne un subiect sensibil pentru Uniunea Europeană, cu măsuri stricte discutate anterior de miniștrii de interne.

Summitul de joi va încuraja accelerarea discuțiilor privind huburile de returnare și măsurile de solidaritate, însă oficialii nu se așteaptă la progrese majore imediate.

Deși președintele Consiliului European, António Costa, a promis că reuniunile să fie de o singură zi, unele discuții s-ar putea prelungi până târziu în noapte, având în vedere amploarea agendei și divergențele dintre statele membre.