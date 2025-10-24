Schimbarea orei, sub presiune la Bruxelles: A venit vremea să fie oprită

Uniunea Europeană se confruntă din nou cu subiectul renunțării la schimbarea orei sezoniere, iar Bruxelles-ul reia discuțiile cu doar câteva zile înainte de trecerea la ora de iarnă, programată pentru această duminică, când cetățenii își vor da ceasurile înapoi cu o oră, transmite AFP.

În 2018, Comisia Europeană a propus o directivă care ar fi pus capăt acestei practici în toate statele membre, însă o decizie finală nu a fost adoptată, iar termenul pentru implementare rămâne nespecificat, conform informațiilor oficiale de pe site-ul Consiliului UE.

Recent, în Parlamentul European de la Strasbourg, tema a fost reluată joi în cadrul unei dezbateri la care a participat comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas. Acesta a subliniat necesitatea de a pune capăt schimbărilor de oră și a asigurat că Executivul comunitar continuă să urmărească îndeaproape acest subiect.

„Comisia a decis să întreprindă analize suplimentare prin intermediul unui studiu detaliat la care lucrăm chiar acum, pentru a sprijini luarea deciziilor viitoare pe această temă”, a afirmat el.

„Scopul meu este să mergem mai departe. A venit vremea să oprim în sfârșit schimbările sezoniere de oră din fiecare an”, a adăugat comisarul european.

Conform sursei citate, studiile arată că schimbarea orei de primăvară și toamnă are efecte negative asupra sănătății oamenilor și asupra economiei. Propunerile anterioare ale Bruxelles-ului indicau că fiecare stat membru ar putea decide dacă rămâne permanent la ora de iarnă sau la cea de vară.

Tzitzikostas a explicat că sistemul actual „ne afectează pe toți, îi frustrează pe cei mai mulți și chiar și eu aș spune că dăunează oamenilor”. Potrivit Consiliului UE, această practică a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, cu scopul de a economisi energie, și a fost reluată în anii ’70 în mai multe țări. Comisarul a mai spus că schimbarea orei „nu mai produce economii de energie” și că diferențele orare dintre țările UE creează dificultăți în sectoarele transporturilor și energiei.

El a precizat că menține contacte cu statele membre pentru a promova această inițiativă, care are un sprijin larg în rândul populației.

În 2018, înainte de ieșirea oficială a Marii Britanii din UE, aproape patru milioane de cetățeni din cele 28 de state membre de atunci și-au exprimat susținerea pentru renunțarea la schimbarea orei, printr-o consultare publică.

Dezbaterea de joi vine după ce Spania a redeschis subiectul în cadrul reuniunii miniștrilor energiei din UE, susținută de Polonia și Finlanda, după cum a transmis un diplomat al Uniunii.

„Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia ajută la economisirea energiei și are un efect negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, a afirmat premierul spaniol Pedro Sanchez luni, într-un mesaj postat pe X.