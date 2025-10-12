Trecerea la ora de iarnă 2025. Practica, la un pas să fie eliminată

România se pregătește pentru trecerea la ora de iarnă, moment în care zilele devin mai scurte, iar serile se întunecă mai devreme. În 2025, schimbarea va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00, oferind o oră în plus de somn.

Ora de iarnă marchează revenirea la fusul orar standard, Eastern European Time (EET, UTC+2), și se aplică până la trecerea la ora de vară, în ultima duminică din martie. Prin contrast, ora de vară, folosită pentru a valorifica lumina naturală în lunile calde, presupune ajustarea ceasurilor înainte cu o oră (EEST, UTC+3).

Specialiștii atrag atenția că tranziția la ora de iarnă este, în general, mai ușoară decât cea de vară, deoarece oamenii câștigă o oră de somn. Schimbarea sezonieră a orei este un subiect dezbătut la nivel european.

Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la această practică, statele membre nu au ajuns la un consens.

Obiceiul datează de dinaintea Uniunii Europene și a fost introdus prima dată în timpul Primului Război Mondial pentru economii de energie, fiind reintrodus în mai multe țări în anii ’70.

Americanii își vor da ceasurile înapoi cu o oră în noaptea de duminică, 2 noiembrie 2025, când ora 2:00 va deveni ora 1:00, marcând sfârșitul perioadei de vară. Această schimbare se face cu o zi mai devreme decât în anul precedent, când trecerea la ora standard a avut loc pe 3 noiembrie, potrivit masslive.com.

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în Statele Unite în 1918 sub denumirea de „Fast Time”, dar a fost abrogată un an mai târziu, deși orașe precum Boston, New York și Pittsburgh au continuat să o folosească.

Schimbarea a fost reintrodusă de fostul președinte Franklin D. Roosevelt în 1942, sub denumirea de „War Time”, și a durat până în 1945. Abia în 1966, odată cu adoptarea Legii uniforme a orei, au fost stabilite reguli clare pentru ajustarea ceasurilor.

În 2022, Senatul SUA a adoptat proiectul de lege „Sunshine Protection Act”, menit să transforme ora de vară în permanentă, dar inițiativa a fost respinsă în Camera Reprezentanților. O nouă versiune a proiectului a fost introdusă în Senat în ianuarie 2025, susținută de senatorul democrat Ed Markey, care propune eliminarea schimbării periodice a ceasurilor.

Președintele Donald Trump s-a pronunțat, de asemenea, împotriva schimbării ceasurilor, susținând menținerea orei standard.

„Acest ritual amețitor, când înapoi, când înainte a durat destul de mult”, afirma el anul trecut. „Nu este doar o pacoste – schimbarea ceasurilor are și un impact real asupra economiei, sănătății și fericirii noastre”, a scris Trump pe X în decembrie 2024, adăugând că ora de vară este incomodă și costisitoare pentru întreaga națiune.

Potrivit unui sondaj realizat de Gallup în ianuarie 2025, majoritatea americanilor (54%) ar fi de acord cu renunțarea la schimbarea orei. Dintre aceștia, 48% preferă menținerea orei standard pe tot parcursul anului, iar 24% ar opta pentru ora de vară permanentă. Cei care susțin menținerea sistemului actual, cu schimbări semestriale, reprezintă doar 19% din populație.