Sport

U Cluj și Rapid, 3-4. Giuleștenii câștigă meciul sezonului în Superligă

U Cluj și Rapid, 3-4. Giuleștenii câștigă meciul sezonului în Superligăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Update. 23.00. Rapid s-a impus cu scorul de 4-3 într-un meci de senzație, disputat în deplasare, în fața celor de la Universitatea Cluj. Cea mai spectaculoasă confruntare din acest sezon al campionatului intern a fost marcată de golurile lui Macalou (2), Drammeh (54), Codrea (81), respectiv Kamara (13), Stoljkovic (24 și 51), Onea (88).

Cluj Arena găzduiește diseară, de la ora 21:00, partida dintre Universitatea Cluj și Rapid București, duel din cadrul etapei a 11-a a Superligii. Ardelenii vin după o victorie importantă obținută joia trecută în meciul restant cu CFR Cluj, scor 3-1, disputat în Gruia. Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe posturile TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj și Rapid, ora 21.00. Meci special pentru Cristiano Bergodi în duelul de pe Cluj Arena

Partida dintre Universitatea Cluj și Rapid este cea mai veche din istoria actualei competiții interne. Prima întâlnire directă dintre cele două echipe a avut loc în al doilea sezon în care campionatul s-a desfășurat în sistem divizionar, respectiv în ediția 1933/1934.

Cea mai recentă confruntare din campionat s-a disputat pe 9 mai 2026, când Universitatea Cluj s-a impus pe teren propriu în fața giuleștenilor cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Dorin Codrea.

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sursa: Facebook

Cristiano Bergodi își reîntâlnește foștii elevi

Meciul de pe Cluj Arena are o semnificație deosebită pentru antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian a pregătit formația alb-vișinie în trei perioade distincte: 2007/2008, când a bifat 13 meciuri oficiale fără înfrângere, 2014/2015 și 2023/2024, sezon în care a obținut calificarea în play-off. De asemenea, de numele lui Bergodi se leagă și ultimul trofeu important adjudecat de Rapid, Supercupa României din anul 2007.

Formațiile probabile și loturile pentru meciul de diseară

În tabăra clujenilor, singurul absent este Loosli, jucător care nu s-a refăcut la timp pentru acest joc. De cealaltă parte, Daniel Pancu se confruntă cu mai multe probleme de lot, având cinci jucători accidentați: Baroan, Gojkovic, Talisson, Graovac și Iliev.

Echipa probabilă U Cluj (4-2-3-1): Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu - Bic, Drammeh - Macalou, Nistor, Mendy - Lukic Rezerve: Michail, D. Moldovan, Techereș, Chinteș, Capradossi, Poulolo, Pinho, A. Gheorghiță, M. Ștefănescu, Aliev, Friday, Stanojev Antrenor: Cristiano Bergodi

Echipa probabilă Rapid (4-2-3-1): Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Annan - C. Vulturar, Grameni - Al. Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic Rezerve: Aioani, D. Ciobotariu, Cr. Manea, Kumer, Ouedraogo, Doumbia, R. Sălceanu, Bubanja, Jambor, Kodor, A. Șucu, Petrila, R. Pop Antrenor: Daniel Pancu

Brigada de arbitri delegată pe Cluj Arena

Meciul va fi arbitrat la centru de Rareș Vidican din Satu Mare. Acesta va fi asistat la cele două linii de Ferencz Tunyogi din Zalău și Adrian Vornicu din Iași. În camera VAR se va afla Adrian Cojocaru din Galați, ajutat de asistentul VAR Claudiu Marcu din Constanța.

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