CFR Cluj a suferit o înfrângere în derby-ul local cu U Cluj, scor 1-3, iar la finalul meciului antrenorul Marius Șumudică a oferit o reacție extrem de sinceră privind situația actuală a echipei. Tehnicianul de 55 de ani le-a transmis suporterilor că așteptările privind calificarea în play-off sunt nerealiste în momentul de față, în condițiile în care principalul scop al clubului este menținerea în primul eșalon.

În cadrul analizei post-meci, antrenorul grupării feroviare a evidențiat problemele structurale din cadrul echipei, punctând lipsa opțiunilor de pe banca de rezerve și improvizațiile la care a fost nevoit să apeleze în linia defensivă. Tehnicianul a subliniat că momentele cheie ale jocului au fost influențate de aceste neajunsuri și de deciziile de arbitraj.

„Asta înseamnă valoarea jucătorilor, când îți vin de pe bancă gen Drammeh, Lukic. Am comis niște greșeli, un henț discutabil, pentru că mâna lui Kun este împinsă de Lukic. Penalty-ul i-a băgat în joc, până atunci n-au avut ocazie clară. Astea sunt limitele, trebuie să ne adunăm. Eu am spus-o că ne-am îmbătat cu apă rece.

Anul ăsta e un an de tranziție, trebuie să ne salvăm de la retrogradare, ăsta e obiectivul, nu trebuie să visăm la play-off-uri. Am făcut o echipă peste noapte. Ei vorbesc acum să-i ia pe Nicușor Stanciu și Burcă, despre ce vorbim? Am băgat și eu ce am avut de pe margine. Dacă eu joc cu fundași centrali inventați, Simao și Braun, vă dați seama că e dificil. Pentru mine, U Cluj este o echipă la fel ca și celelalte.”

Trecând peste înfrângerea din derby, tehnicianul a detaliat contextul financiar dificil prin care trece clubul, amintind de starea de insolvență. În ciuda poziției actuale din clasament, el le cere fanilor să rămână ancorați în realitate înainte de meciurile următoare.

„Nu trebuie să aibă nimeni așteptări, eu spun realitatea. Dacă au așteptări, îmi pare rău. Este un an de tranziție, în care CFR-ul trebuie să se salveze. Suntem un club în insolvență, cu probleme financiare. Am făcut niște rezultate, cam astea sunt punctele pe care trebuie să le avem până acum. Suntem pe locul 8, în buza play-off-ului. Acum avem două deplasări, cu Argeș și UTA, după vine Dinamo.”

În privința pregătirii echipei și a performanțelor individuale ale fotbaliștilor, Marius Șumudică susține că și-a îndeplinit atribuțiile la nivel fizic, însă nu poate schimba peste noapte nivelul tehnic al lotului pe care îl conduce.

„Eu nu răspund pentru nimic, pentru ce să răspund? Pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă, vreo problemă fizică? Atât am putut să fac, mai departe eu nu pot să transform jucătorul peste noapte. Îi respect, sunt jucătorii mei, dar ne știm valoarea. Asta e diferența dintre noi și U Cluj sau primele patru clasate. În momentul în care inventez fundași centrali, îl fac ba pe Abeid până să plece, ba pe Simao, care astăzi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, e greu să scoți rezultate, dar asta e”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.