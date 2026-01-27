Tzancă Uraganu ia atitudine în cazul morții lui Mario Berinde. Ce spune despre lege

Cazul Mario Berinde l-a cutremurat până și pe Tzancă Uraganu care a explicat într-un clip de ce consideră că legea nu e tocmai bună. Mai exact legea cu privire la pedepsire minorilor în cazurile penale.

Manelistul și-a manifestat dezamăgirea cu privire la legea care îi pedepsește pe minori în cazuri penale. ”Sunt foarte-foarte dezamăgit de legea asta. Nu știu cine a făcut-o, dar cred că cineva care nu are copii a făcut această lege.

Ca de la 13 ani să nu răspunzi penal. Păi atunci, că avem și noi nepoți de 12-13 ani, dacă avem ceva cu cineva haideți să ne omorâm cu toți. Punem vina pe un nepot din ăsta. Și îi dăm arme și omorâm pe toată lumea că are 13 ani”, a spus interpretul.

De asemenea cântărețul a spus că în opinia lui, aceasta este cea mai proastă lege. ”Asta este cea mai proastă lege care putea să existe vreodată. De la 10 ani ar fi trebuit să răspundă penal. Nu părinții, că eu nu am nicio treabă cu părinții. Nu au nicio vină, că nu pot să stea tot timpul după copil la școală. Trebuie să răspundă cine a făcut treaba asta. Sunt foarte dezamăgit de această lege”, a mai spus Tzancă.

Pe de altă parte, cântărețul a mai explicat că internarea într-un centru de reeducare ar fi putut să fie o soluție pentru copilul de 13 ani. ”Nu vă dați seama că și copilului de 13 ani îi faceți rău când va scăpa tatăl copilului omorât? Păi tatăl acela credeți că va lăsa vreodată situația așa?

Păi ce?! E o bătaie? Nu, i-a omorât copilul! O să rămână vreodată așa? Așa îl băgați frumos până la 18 ani la un centru din ăsta. Poate îl judecați după, era bine să fie judecat, să facă măcar 10 ani. Nu mai zic mai mult, că e copil și are 13 ani”.