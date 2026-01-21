Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el

Tzancă Uraganu este revoltat din cauza încuietorilor la casă. Nu de alta, dar ba îi lasă pe proprietari pe dinafară, ba se încuie pe dinăuntru.

Manelistul se confruntă cu o problemă destul de gravă cu încuietorile de la casă. Deși le-a schimbat de mai multe ori, în continuare artistul are probleme să încuie ușile din ambele direcții. ”Firma aceasta este cea mai proastă firmă care a existat vreodată cu yale smart. Am avut probleme peste tot, la toate intrările.

Dintr-o dată de la frig sau nu știu de la ce, se lasă yalele și nu mai merg. Rămânem câte o oră pe afară nu mai putem să intrăm în casă. Deci aveți grijă că este cea mai mare țeapă. Mi-au schimbat în jur de 5-6 yale! Nu e prima!! Dar nu se poate așa ceva cat de slabe sunt și de proastă calitate”, a explicat artistul.

Printre cei care au comentat au fost și oameni din domeniul încuietorilor de acest tip. Aceștia spun că nu sunt sufucient de testate ca să poată fi utile. ”Sunt în domeniu și vă sfătuiesc să nu vă puneți chestii Smart.

Se strică foarte des deoarece tehnologiile noi nu au fost testate suficient. Evitați tot ce e smart sau wireless”, a explicat un comentator.

Pe de altă parte și alți comentatori au opinat în acelați sens. ”Acuma am văzut prețul lor… 250 de dolari pe alea e cam mult, eu stau în America și una de aia costă 40-50 de dolari și sunt de calitate nu se strică”, a spus altcineva.

”Daca este pană de curent, sau cade rețeaua de internet.. e gata! Dormi afară. Lucru bătrânesc, este trainic, bate orice inteligență Smart”, a mai comentat o altă persoană. Cert este că la acest momentîncuietorile smart nu par să fie cea mai bună variantă.