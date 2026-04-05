Turul lumii pe cele mai scurte străzi. Recorduri și atracții turistice

În diferite orașe ale lumii există străzi atât de scurte încât pot fi parcurse în doar câteva secunde. Unele dintre ele au devenit cunoscute prin recorduri oficiale, iar altele au atras atenția prin particularități istorice sau prin interesul turiștilor.

În orașul Wick, din nordul Scoției, Ebenezer Place măsoară 2,05 metri, potrivit Guinness World Records. Strada a intrat în evidențele oficiale după ce latura foarte scurtă a clădirii Mackays Hotel a primit, la sfârșitul secolului al XIX-lea, obligația de a avea o denumire proprie.

Astăzi, pe această stradă există un singur număr poștal, iar locul a devenit o oprire cunoscută pentru turiștii care ajung în Caithness.

Elgin Street din Bacup, Anglia, a fost mult timp prezentată drept cea mai scurtă stradă din lume. Documente ale autorităților locale din Rossendale arată că această stradă are aproximativ 5,2 metri lungime și era menționată frecvent în astfel de clasamente înainte ca recordul să fie depășit de strada din Wick, Scoția.

Chiar dacă nu mai deține primul loc, Elgin Street rămâne importantă în istoria acestor recorduri, iar administrația locală a tratat-o ca pe un punct de interes, inclusiv prin amplasarea unei plăci și a unor indicatoare turistice.

În capitala Franței, Rue des Degrés este considerată cea mai scurtă stradă din Paris. Are în jur de 5,75 metri lungime și este formată doar dintr-o scară cu trepte, în arondismentul 2. Nu are vitrine și nici intrări clasice, ceea ce o face neobișnuită chiar și pentru un oraș plin de străzi istorice.

Tocmai acest detaliu a transformat-o într-un punct căutat de vizitatorii interesați de locuri mai puțin obișnuite din Paris.

În Bellefontaine, statul Ohio, site-ul oficial al orașului prezintă McKinley Street drept cea mai scurtă stradă din Statele Unite, cu o lungime de puțin peste 6 metri.

Pentru o perioadă, strada a fost menționată și ca posibilă candidată la un record mondial, însă după recunoașterea acordată străzii Ebenezer Place din Scoția a rămas cunoscută drept cea mai scurtă din Statele Unite. Pentru Bellefontaine, McKinley Street a devenit un element distinct al orașului și apare frecvent în materialele de promovare destinate vizitatorilor.

Bridge Street din Hot Springs, statul Arkansas, are o lungime de aproape 30 de metri. Strada este cunoscută deoarece aici se organizează anual „Cea mai scurtă paradă de Ziua Sfântului Patrick din lume”.

Evenimentul, care este promovat de organizațiile turistice locale, atrage în fiecare an numeroși vizitatori și a făcut ca această stradă foarte scurtă să devină unul dintre punctele cunoscute ale orașului.