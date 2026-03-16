Atac terorist plănuit în Franța. Doi frați suspectați de radicalizare jihadistă, arestați

Procurorii antiterorism din Franța au deschis o investigație după arestarea a doi frați suspectați că ar fi pus la cale un atac cu motivație extremistă pe teritoriul francez, potrivit BBC.

Autoritățile spun că cei doi bărbați, identificați drept cetățeni marocano-italieni în vârstă de 20 și 22 de ani, au fost opriți de poliție în nordul Franței, în timp ce se aflau într-un autoturism în care anchetatorii au descoperit o armă semiautomată încărcată, un recipient cu acid clorhidric și un steag asociat grupării jihadiste Statul Islamic.

Cazul este investigat de procuratura antiterorism din Franța, care analizează circumstanțele în care cei doi frați ar fi ajuns să planifice un posibil atac. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, ancheta vizează suspiciunea că cei doi ar fi elaborat un plan de atac calificat drept „letal și antisemit”.

Situația are loc într-un context internațional marcat de tensiuni crescute în Orientul Mijlociu și de sporirea măsurilor de securitate în mai multe state occidentale, în special în jurul unor obiective considerate sensibile, inclusiv instituții și comunități evreiești.

Potrivit procurorilor francezi, cei doi frați au fost reținuți săptămâna trecută, după ce au fost opriți de polițiști în timp ce se deplasau cu un autoturism într-o zonă din nordul Franței. În urma verificărilor efectuate asupra vehiculului, agenții au descoperit mai multe obiecte care au ridicat suspiciuni serioase.

În mașină se aflau o armă semiautomată încărcată, o sticlă cu acid clorhidric și un steag al organizației Statul Islamic. Descoperirea acestor obiecte a determinat autoritățile să deschidă imediat o anchetă pentru posibile fapte de terorism.

Procurorii au precizat într-un comunicat că cei doi sunt suspectați că pregăteau un atac care ar fi putut avea consecințe grave. Conform declarației oficiale, ancheta a fost deschisă în urma suspiciunii privind „pregătirea unui plan terorist cu caracter letal și antisemit”.

Autoritățile nu au oferit, în această etapă a investigației, detalii suplimentare despre modul în care ar fi urmat să fie pus în aplicare presupusul atac sau despre eventualele ținte vizate.

Potrivit informațiilor prezentate de procurori, cei doi frați ar fi ajuns în Franța împreună cu părinții lor în anul 2017. Înainte de stabilirea în Franța, familia locuise mai mulți ani în Italia.

Autoritățile franceze analizează acum parcursul celor doi tineri în ultimii ani, inclusiv mediul social, activitățile desfășurate și posibilele contacte cu persoane sau grupuri extremiste.

Investigația include și verificări asupra modului în care cei doi s-ar fi radicalizat și asupra eventualelor influențe externe care ar fi contribuit la adoptarea unei ideologii extremiste.

Potrivit comunicatului procurorilor antiterorism, analiza preliminară a indicat faptul că procesul de radicalizare ar fi avut loc treptat în ultimii ani.

Anchetatorii au examinat mai multe dispozitive digitale confiscate în urma arestării, inclusiv telefoane și alte echipamente electronice. Analiza acestor materiale, împreună cu declarațiile unor membri ai familiei, ar fi evidențiat o evoluție a radicalizării celor doi frați.

Potrivit procurorilor, investigațiile au indicat „o radicalizare a celor doi frați în ultimii doi ani, precum și o intensificare semnificativă a angajamentului lor jihadist în zilele care au precedat arestarea”.

Autoritățile spun că datele colectate până în prezent sugerează că cei doi ar fi discutat despre ideologia jihadistă și despre posibilitatea de a participa la conflicte din afara Europei.

Conform procurorilor, frații ar fi ajuns la concluzia că nu pot participa la jihad în zone precum Siria sau teritoriile palestiniene.

În comunicatul oficial se precizează că, după ce au ajuns la această concluzie, „cei doi frați au elaborat în ultimele săptămâni un plan terorist în Franța, pentru care aspirau la martiriu”.

Autoritățile continuă să investigheze în ce măsură acest plan ar fi fost avansat și dacă existau pași concreți pentru punerea lui în practică.

Procurorii antiterorism au confirmat că cei doi suspecți ar fi făcut deja unele demersuri pentru pregătirea unui atac.

În comunicatul oficial se arată că frații ar fi „întreprins măsuri pentru planificarea unui atac letal și antisemit”.

Autoritățile nu au făcut publice detalii despre natura exactă a presupusului atac sau despre posibilele locații care ar fi putut fi vizate.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii au precizat că divulgarea unor informații suplimentare în acest stadiu ar putea afecta desfășurarea investigațiilor.

În astfel de cazuri, autoritățile franceze urmează proceduri stricte, care includ analiza comunicărilor digitale, verificarea deplasărilor suspecților și identificarea eventualilor complici.

De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească dacă cei doi au acționat singuri sau dacă au fost inspirați ori sprijiniți de alte persoane sau grupări.

Arestarea celor doi frați are loc într-un moment în care mai multe state occidentale au intensificat măsurile de securitate.

Conflictul din Orientul Mijlociu, care a intrat în a treia săptămână, a determinat autoritățile din numeroase țări să ridice nivelul de alertă privind posibile atacuri motivate de evoluțiile din regiune.

Instituțiile de securitate monitorizează îndeaproape posibile amenințări care ar putea viza obiective sensibile, inclusiv comunități religioase sau instituții asociate acestora.

În acest context, autoritățile au avertizat că tensiunile geopolitice pot fi exploatate de persoane sau grupuri radicalizate pentru a justifica acte de violență.

Potrivit informațiilor publicate în presă, comunitățile evreiești din mai multe țări au devenit ținta unor atacuri sau tentative de atac în ultimele zile.

În Europa au fost raportate mai multe incidente care au vizat instituții sau clădiri asociate comunităților evreiești.

În Amsterdam, o explozie s-a produs sâmbătă la o școală evreiască. Incidentul a avut loc la o zi după un alt caz investigat de autorități.

Vineri, poliția olandeză a intervenit în urma unui presupus atac de tip incendiere asupra unei sinagogi din Rotterdam.

Autoritățile investighează circumstanțele acestor evenimente și încearcă să stabilească dacă există legături între ele sau dacă au fost incidente separate.

În Belgia, o sinagogă din orașul Liège a fost avariată în urma unei explozii. Poliția belgiană a deschis la rândul său o anchetă pentru a determina cauza incidentului.

Aceste evenimente au determinat autoritățile din mai multe state europene să crească nivelul de securitate în jurul unor obiective religioase și culturale.

Un alt incident grav a fost raportat în Statele Unite, în statul Michigan.

Potrivit autorităților americane, un bărbat născut în Liban a intrat cu o camionetă încărcată cu artificii și benzină în clădirea unei sinagogi.

Evenimentul a avut loc joi, iar suspectul și-a pierdut viața după atac, potrivit informațiilor furnizate de poliție.

Autoritățile americane investighează cazul pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele motivații ale atacului.

Acest incident a fost inclus de analiști în contextul mai larg al creșterii tensiunilor internaționale și al riscului de incidente motivate de radicalizare.

În Franța, ancheta privind cei doi frați continuă sub coordonarea procurorilor antiterorism.

Autoritățile analizează toate elementele descoperite până în prezent, inclusiv materialele digitale confiscate și declarațiile martorilor.

De asemenea, sunt verificate deplasările suspecților și eventualele contacte pe care aceștia le-ar fi avut cu persoane sau grupuri radicale.

Investigația are ca obiectiv stabilirea nivelului de pregătire al presupusului atac și identificarea oricăror alte persoane care ar fi putut avea un rol în planificarea acestuia.

În funcție de rezultatele anchetei, procurorii vor decide eventualele acuzații care ar putea fi formulate împotriva celor doi suspecți.

Autoritățile franceze au precizat că monitorizează în continuare situația și că vor lua măsurile necesare pentru prevenirea unor potențiale amenințări.