UE schimbă regulile de călătorie și le oferă mai multă protecție turiștilor. Anularea gratuită și rambursarea rapidă, garantate pentru turiști

Parlamentul European a adoptat reguli noi pentru pachetele de servicii turistice, care își propun să protejeze turiștii după experiențele din pandemie. Noile norme stabilesc clar când pot fi anulate călătoriile fără taxe sau penalități și ce combinații de servicii intră în categoria „pachet de călătorie”.

Normele permit identificarea mai simplă a combinațiilor de servicii care formează un pachet. De exemplu, o rezervare online care include servicii oferite de comercianți diferiți va fi considerată pachet dacă primul comerciant transmite datele clientului celorlalți furnizori și contractul pentru toate serviciile este încheiat în termen de 24 de ore.

Dacă organizatorul invită clientul să rezerve servicii suplimentare, acesta trebuie să fie informat dacă acestea nu intră în pachetul inițial.

Directiva introduce reguli pentru utilizarea voucherelor, foarte răspândite în perioada pandemiei. Consumatorii pot refuza un voucher și solicita rambursarea banilor în termen de 14 zile.

Voucherele pot fi valabile maximum 12 luni, iar orice valoare nefolosită sau expirată trebuie rambursată integral. Companiile nu pot restricționa alegerea serviciilor pentru deținătorii de vouchere.

Clienții pot anula călătoria fără taxe sau penalități dacă apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație. Noile norme extind acest drept și la evenimente de acest tip care apar la punctul de plecare sau care afectează semnificativ călătoria. Gravitatea situației se va evalua de la caz la caz, iar recomandările oficiale de călătorie pot servi ca ghid.

Operatorii turistici vor trebui să confirme primirea plângerilor în termen de 7 zile și să ofere un răspuns motivat în termen de 60 de zile.

În cazul în care organizatorul de călătorii dă faliment, clienții vor primi banii înspoi din garanția de insolvență în termen de maximum 6 luni, iar pentru falimentele complexe acest termen poate ajunge la 9 luni. În paralel, termenul standard de 14 zile pentru rambursarea banilor atunci când călătoria este anulată de client rămâne neschimbat.

Directiva a fost aprobată cu 537 voturi pentru, 2 împotrivă și 24 de abțineri. Raportorul Alex Agius Saliba (S&D, Malta) a subliniat că „noile norme protejează consumatorii în cazul problemelor cu pachetele turistice, permit anularea cu rambursare completă în circumstanțe extraordinare și impun operatorilor obligații clare privind răspunsul la reclamații și protecția în caz de faliment.”

Consiliul UE trebuie să adopte formal legislația, după care textul va fi publicat în Jurnalul Oficial. Țările membre au la dispoziție 28 de luni pentru transpunerea directivei în legislația națională și încă 6 luni pentru aplicarea efectivă a noilor reguli.