Trump, val de declarații ironice și insultătoare la adresa Arabiei Saudite și a prințului moștenitor Mohammed bin Salman

Președintele american Donald Trump a făcut, sâmbătă, mai multe declarații ironice și insultătoare la adresa Arabiei Saudite și a prințului moștenitor Mohammed bin Salman Al Saud, potrivit Bloomberg.

În discursul de peste o oră susținut la Miami Beach, în fața unor influenți oameni de afaceri din Arabia Saudită și din alte țări, președintele american a alternat între laude și critici, iar cea mai dură afirmație a fost că prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului, ar fi adoptat o atitudine lingușitoare față de el.

„Este un tip grozav (regele, n. red), cu un fiu grozav…dar, acum puțin timp, eram împreună, și el s-a uitat la mine și mi-a zis „Știi, e fantastic, acum un an erați o țară moartă, acum sunteți cea mai tare țară din toată lumea”. Nu a crezut că asta se va întâmpla. Nu a crezut că v-a ajunge să mă pupe-n fund. Chiar nu credea. Credea că voi doar alt președinte american care e un ratat, cu o țară care se duce la vale, dar acum, trebuie să fie de treabă cu mine. Voi să-i spuneți că trebuie să fie de treabă cu mine, trebuie să fie. Chiar a fost ceva, el a spus… „Știi, e fantastic, dle președinte acum un an…” – în acel caz, era vorba de acum un an și șase luni, asta a fost acum șase luni. A zis „Acum un an…erați o țară moartă, acum sunteți literalmente cea mai tare țară, oriunde în lume”, a spus acesta.

Trump este, în acest weekend, principalul invitat al unei conferințe de trei zile organizate la Miami Beach, care pune în prim-plan puterea și bogăția Arabiei Saudite și atrage lideri din finanțe și politică interesați de oportunitățile oferite de regat, potrivit Bloomberg.

Conferința, organizată pe bază de invitație, este pusă la punct de o entitate afiliată Fondului Public de Investiții al Arabiei Saudite, evaluat la 1 trilion de dolari, și reprezintă o versiune mai restrânsă a evenimentului anual de la Riad, promovat de organizatori drept „Davos în deșert”. Reuniunea este condusă de Yasir Al-Rumayyan, guvernatorul fondului suveran de investiții și președintele companiei petroliere de stat Saudi Aramco.

Deși evenimentul se adresează în principal investitorilor, unul dintre subiectele centrale ale discursului președintelui american a fost războiul împotriva Iranului, ale cărui consecințe economice se resimt la nivel global.

„Piața bursieră va scădea și mai mult, iar prețurile petrolului vor crește mai mult decât sunt acum. Încă nu s-a terminat”, a spus Trump, potrivit Miami Herald.

Președintele SUA a declarat că „într-un fel s-a terminat, dar nu s-a terminat” și a promis că „atunci când acest război se va încheia”, economia „va fi ca o rachetă”. La un moment dat, a glumit că ar putea redenumi Strâmtoarea Ormuz „Strâmtoarea Trump”.