Zelenski, vizită neanunțată public în Arabia Saudită. Pe agendă sunt discuții importante despre securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns joi în Arabia Saudită, într-o vizită care nu fusese anunțată în prealabil. Liderul ucrainean a fost întâmpinat chiar de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, potrivit Kyiv Post.

Sosirea sa a fost confirmată joi seară chiar de Zelenski, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, alături de imagini în care apare alături de liderul saudit. Președintele ucrainean nu a oferit multe detalii despre programul deplasării, însă a transmis că urmează discuții importante.

„Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul şi îi susţinem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru a asigura securitatea”, a scris el succint pe X.

Ca reacție, Iranul a răspuns cu atacuri masive cu drone asupra unor state vecine din Golf, printre care și Arabia Saudită.

Potrivit AFP, care citează un oficial de rang înalt sub protecția anonimatului, Ucraina și Arabia Saudită intenționează să semneze un acord privind „cooperarea în domeniul securităţii – în special, protecţia spaţiului aerian”.

Informația sugerează că vizita lui Zelenski ar putea avea o componentă concretă legată de apărarea împotriva amenințărilor aeriene, într-un context regional tot mai instabil.

Ucraina, care se confruntă de peste patru ani cu bombardamente rusești cu drone Shahed de fabricație iraniană și cu versiuni similare produse în Rusia, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini statele din Golf.

Potrivit informațiilor apărute, Kievul s-a oferit să trimită cel puțin 200 de specialiști ucraineni în drone, care să ofere consultanță Kuweitului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite despre metodele de contracarare a acestei amenințări.

Chiar dacă regimul de la Teheran a fost slăbit, nu există semne că acesta s-ar apropia de prăbușire. În același timp, Iranul a provocat o nouă undă de șoc pe piețele energetice, după ce a blocat Strâmtoarea Ormuz.

Prin această rută trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, iar blocajul a dus la o creștere accentuată a prețurilor globale la petrol.