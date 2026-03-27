Petrolul s-a scumpit cu 6% într-o singură zi. Investitorii se tem de extinderea conflictului din Orient

Prețurile petrolului au înregistrat joi o creștere semnificativă, recuperând pierderile din ziua anterioară, în contextul în care temerile legate de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piețele internaționale, transmite Reuters.

Cotațiile au urcat accentuat pe ambele piețe majore. Petrolul Brent a avansat cu 5,79 dolari, echivalentul unei creșteri de 5,7%, ajungând la 108,01 dolari pe baril. În același timp, West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 4,16 dolari, adică 4,6%, până la nivelul de 94,48 dolari pe baril.

În același timp, activitatea de tranzacționare pentru contractele Brent cu livrare apropiată a fost redusă, atingând cel mai scăzut nivel din 27 februarie, cu o zi înaintea declanșării atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

În plan diplomatic, Statele Unite au transmis Iranului o listă de propuneri care ar putea sta la baza unor negocieri de pace. Trimisul special american Steve Witkoff a confirmat existența documentului, însă reacția Teheranului rămâne rezervată.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că autoritățile analizează propunerea, dar că nu există discuții privind oprirea conflictului. În paralel, un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că planul american este ”unilateral şi nedrept”, în timp ce președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul a permis tranzitul a zece petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, ca gest de bunăvoință.

„Există confuzie şi frustrare cu privire la veridicitatea informaţiilor care vin din Statele Unite şi Iran. Investitorii se reorientează din nou către active considerate sigure pentru a-şi proteja capitalul”, a declarat Timothy Snyder, economist-şef la Matador Economics.

Pe fondul escaladării, Pentagonul analizează trimiterea a mii de parașutiști în zona Golfului Persic, pentru a avea opțiuni suplimentare în eventualitatea unei operațiuni terestre. În același timp, două contingente de pușcași marini sunt deja în drum spre regiune, potrivit unor surse citate de Reuters.

De partea Iranului, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, au anunțat că sunt pregătiți să reia atacurile asupra rutelor maritime din Marea Roșie.

„Escaladarea militară continuă, inclusiv desfăşurările de trupe şi noile lovituri, alături de tranzitul limitat al petrolierelor în condiţiile impuse de Iran, continuă să tensioneze pieţele globale de energie”, a declarat analista MUFG Soojin Kim.

Conflictul afectează grav transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează, în mod normal, aproximativ o cincime din oferta globală de petrol și gaze naturale lichefiate. Agenția Internațională a Energiei a descris situația drept cea mai amplă perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie. De la începutul conflictului, prețul petrolului Brent a crescut cu aproape 50%, iar cel al WTI cu circa 41%, chiar dacă miercuri ambele au înregistrat scăderi de peste 2%.

Planul american în 15 puncte, transmis prin Pakistan, ar include măsuri precum eliminarea stocurilor iraniene de uraniu puternic îmbogățit, oprirea programului nuclear, limitarea rachetelor balistice și reducerea sprijinului pentru aliații regionali ai Teheranului, potrivit unor surse din cabinetul israelian.

Un oficial iranian a declarat că propunerea nu respectă condițiile minime pentru un acord și favorizează interesele Statelor Unite și Israelului, dar a menționat că dialogul diplomatic rămâne deschis.

În același timp, producția de petrol a Irakului a scăzut, iar capacitățile de stocare au ajuns la niveluri critice, potrivit unor oficiali din sectorul energetic. În 2025, Irakul a fost al doilea cel mai mare producător din OPEC, după Arabia Saudită.

Datele analizate de Reuters arată și că aproximativ 40% din capacitatea de export a Rusiei este afectată, în urma atacurilor cu drone ucrainene și a confiscării unor petroliere. De asemenea, rafinăria Kirishinefteorgsintez a oprit procesarea petrolului după incendii provocate de astfel de atacuri.

Un petrolier thailandez a traversat Strâmtoarea Ormuz în urma unor coordonări diplomatice cu Iranul, iar Malaezia a anunțat că navele sale primesc permisiunea de tranzit.

Totodată, Iranul a transmis că ar putea răspunde pozitiv unor solicitări venite din partea Spaniei privind tranzitul prin strâmtoare, invocând respectarea dreptului internațional.

În paralel, Franța a anunțat că șeful armatei franceze a discutat cu reprezentanți din aproximativ 35 de state pentru a identifica opțiuni privind o posibilă misiune internațională de redeschidere a Strâmtorii Ormuz după încheierea conflictului.