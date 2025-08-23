International Trump: Mai puțin de 20 de ostatici israelieni sunt încă în viață







Președintele Donald Trump a afirmat că mai puțin de 20 dintre ostaticii israelieni rămași în Gaza sunt încă în viață, adăugând că „probabil câțiva dintre ei nu mai sunt printre noi", într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, potrivit The Jerusalem Post.

Aceste declarații au fost imediat contestate de autoritățile israeliene, care au subliniat că informațiile oficiale indică existența a 20 de ostatici în viață, 2 în stare gravă și 28 decedați.

Gal Hirsch, coordonatorul israelian pentru ostatici, a reafirmat aceste date în comunicările sale către familiile acestora.

La sfârșitul lunii august 2025, conflictul din Gaza a intrat într-o fază critică, cu implicații majore asupra celor aproximativ 20 de ostatici israelieni rămași în captivitatea Hamas.

În urma atacului terorist din 7 octombrie 2023, gruparea islamistă a răpit 251 de persoane, inclusiv cetățeni israelieni și străini. Până în prezent, 146 dintre aceștia au fost eliberați sau salvați, iar 83 au fost confirmați decedați .

Recent, președintele american Donald Trump a declarat că mai puțin de 20 dintre ostatici sunt în viață, iar câțiva dintre aceștia nu mai sunt printre noi . Această afirmație a generat reacții puternice din partea familiilor ostaticilor și a autorităților israeliene, care au subliniat că negocierile pentru eliberarea acestora sunt în desfășurare.

În paralel, Israelul a lansat o ofensivă militară în Gaza City, cunoscută sub numele de "Operațiunea Carul lui Ghedeon II", având ca scop eliberarea ostaticilor rămași și distrugerea infrastructurii Hamas .

Această acțiune a fost precedată de o propunere de armistițiu de 60 de zile din partea Hamas, care includea eliberarea a jumătate dintre ostatici, dar Israelul a insistat asupra eliberării tuturor celor 50 de ostatici ca precondiție pentru încheierea conflictului .

În acest context tensionat, soarta ostaticilor israelieni rămâne incertă, iar eforturile internaționale de mediere continuă în speranța unei soluții durabile.

Implicarea Statelor Unite în negocierile pentru eliberarea ostaticilor din Gaza a fost una complexă și, în multe privințe, fără precedent.

Într-o schimbare semnificativă a politicii externe americane, administrația Trump a inițiat contacte directe cu Hamas, organizație desemnată ca teroristă de SUA, pentru a facilita eliberarea ostaticilor israelieni și pentru a negocia o încetare a focului.

Aceste discuții, desfășurate în secret în Doha, au fost conduse de Steve Witkoff, numit de Trump ca trimis special în Orientul Mijlociu, și de Brett McGurk, fostul negociator al administrației Biden.

Negocierile au culminat cu un acord de schimb de ostatici și prizonieri, în care Hamas a eliberat 33 de ostatici israelieni în schimbul a aproximativ 1.000 de prizonieri palestinieni.

Cu toate acestea, implicarea directă a SUA a fost criticată de unii oficiali israelieni, care au considerat că aceasta a subminat autoritatea guvernului israelian în gestionarea crizei.

În plus, declarațiile publice ale președintelui Trump despre numărul ostaticilor rămași în viață au generat controverse și au tensionat relațiile diplomatice.

În ciuda acestor provocări, implicarea Statelor Unite a fost esențială în facilitarea unui acord temporar de încetare a focului și în deschiderea unui canal de comunicare între părțile implicate.

Declarațiile președintelui american Donald Trump privind situația ostaticilor israelieni în Gaza au stârnit reacții internaționale diverse, influențând relațiile diplomatice și strategia globală în regiune.

Într-o conferință de presă, Trump a afirmat că mai puțin de 20 dintre cei 50 de ostatici israelieni rămași în captivitatea Hamas sunt încă în viață, provocând îngrijorare și confuzie în rândul familiilor acestora și al autorităților israeliene.

Guvernul israelian a infirmat aceste afirmații, subliniind că informațiile oficiale indică existența a 20 de ostatici în viață, 2 în stare gravă și 28 decedați. Această discrepanță a generat tensiuni între administrația americană și autoritățile israeliene, afectând încrederea reciprocă în gestionarea crizei ostaticilor.

Pe plan internațional, organizațiile umanitare și statele europene au exprimat îngrijorări cu privire la impactul acestor declarații asupra procesului de negociere și asupra percepției globale a Statelor Unite în contextul conflictului din Gaza.

Criticii au subliniat că astfel de afirmații pot complica eforturile de mediere și pot afecta relațiile diplomatice ale SUA cu partenerii săi tradiționali. În acest context, este esențial ca toate părțile implicate să adopte o abordare coordonată și transparentă pentru a asigura siguranța ostaticilor și pentru a facilita o soluționare pașnică a conflictului.

În contextul actual al conflictului din Gaza, perspectivele unui acord de pace rămân extrem de complexe și fragile.

Tensiunile dintre Israel și Hamas sunt alimentate de pierderile umane, de capturarea și tratamentul ostaticilor și de intervențiile internaționale contradictorii.

Orice posibil acord ar trebui să includă măsuri clare de securitate, garanții pentru protecția civililor și mecanisme transparente de monitorizare a respectării termenilor negocierii.

În plus, implicarea actorilor internaționali, precum Statele Unite, Uniunea Europeană sau organizațiile ONU, poate fi esențială pentru medierea și aplicarea unei soluții durabile.

Totuși, divergentele politice interne, lipsa încrederii reciproce și resentimentele acumulate în rândul populațiilor fac ca orice progres să fie lent și fragil.

În final, succesul unui acord de pace va depinde de voința politică a părților, de sprijinul comunității internaționale și de capacitatea de a transforma securitatea temporară într-o stabilitate pe termen lung.

