Trump ar putea cere 5 miliarde de dolari de la BBC, pentru filmul trucat

Președintele american Donald Trump anunță un proces de daune de până la 5 miliarde de dolari împotriva BBC pentru filmul trucat prezentat de televiziunea britanică. Anunțul vine după ce președintele trustului de presă BBC i-a cerut scuze lui Trump, dar a negat că televiziunea ar fi comis vreo defăimare.

„Îi vom da în judecată pentru sume între un miliard și 5 miliarde de dolari, probabil cândva săptămâna viitoare”, a declarat Trump reporterilor de la Air Force One vineri seara.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că intenționează să intenteze un proces împotriva BBC din cauza editării discursului său din 6 ianuarie 2021, care a fost trucat în serialul documentar de investigație Panorama.

Trump a mai spus că are de gând să discute această problemă cu prim-ministrul britanic Keir Starmer în weekend, potrivit BBC News.

„Avocații BBC au scris echipei juridice a președintelui Trump ca răspuns la o scrisoare primită duminică”, a declarat joi un purtător de cuvânt al BBC.

„Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare personală Casei Albe, informându-l clar pe președintele Trump că el și corporația cer scuze pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021, care a apărut în program”, a mai spus oficialul trustului BBC.

Purtătorul de cuvânt al oficiosului britanic a declarat că „nu are niciun plan” de a redifuza documentarul aflat în centrul controversei pe niciuna dintre platformele BBC.

„Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat videoclipul, nu suntem de acord cu adevărat că există o bază pentru o acuzație de defăimare”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Organizația de știri britanică a fost criticată cu privire la un documentar BBC Panorama despre discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021, pe care acesta l-a ținut înainte de atacul asupra Capitoliului SUA.

Criticii arată că documentarul a fost înșelător, deoarece a omis declarația lui Trump în care îi îndemna pe susținătorii săi să protesteze „pașnic” și a combinat remarcile făcute de președinte la aproape o oră distanță pentru a le face să pară o singură declarație.

BBC a declarat vineri că editarea a dat „impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente”, dar a fost neintenționată.

Anterior, Trump a amenințat că va da în judecată BBC dacă „declarațiile false, defăimătoare, denigratoare și incendiare” nu vor fi retrase imediat.

Controversa a dus la demisiile directorului general al BBC News, Deborah Turness, și ale directorului general al BBC, Tim Davie.

„Am demisionat în weekend pentru că responsabilitatea este a mea. Dar aș vrea să clarific un lucru: BBC News nu este părtinitor din punct de vedere instituțional”, a susținut Turness luni.

„Jurnaliștii noștri nu sunt corupți. Jurnaliștii noștri sunt oameni harnici care aspiră la imparțialitate și le voi susține jurnalismul”, a adăugat ea. „Nu există nicio părtinire instituțională. Se fac greșeli”, a mai spus Deborah Turness.