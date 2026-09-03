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Trucul lui Radu Anton Roman pentru cea mai bună salată de roșii. Sosurile din Oltenia și Ardeal care schimbă totul

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Trucul lui Radu Anton Roman pentru cea mai bună salată de roșii. Sosurile din Oltenia și Ardeal care schimbă totulsursa: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

O salată simplă de legume poate fi soluția rapidă când nu ai timp de gătit, funcționând excelent atât ca fel principal lejer, cât și ca garnitură alături de o friptură suculentă.

Ingredientele ideale pentru salata clasică

Regretatul gastronom Radu Anton Roman avea o formulă simplă, dar extrem de gustoasă, pentru prepararea acestei rețete tradiționale. Ai nevoie de câteva ingrediente accesibile, iar rezultatul este unul excepțional.

Pe lista de cumpărături trebuie să pui roșii bine coapte, dar ferme, mărar sau cimbru proaspăt, sare, piper și aproximativ două linguri de ulei de calitate.

Salata

Salata. Sursa foto: AI

Modul de preparare pas cu pas

Procesul este extrem de simplu și durează doar câteva minute.

Mai întâi, roșiile se taie în jumătăți, iar apoi în felii subțiri. Verdeața se toacă mărunt și se adaugă peste legume. Se condimentează cu sare și piper după gust, iar la final se toarnă uleiul. Totul se amestecă ușor până când gusturile se îmbină perfect.

Secretul sosurilor din Oltenia și Ardeal

Pentru a oferi un plus de savoare salatei, Radu Anton Roman recomanda folosirea unor sosuri specifice zonelor istorice.

Sosul din Oltenia oferă o notă aromată și intensă. Se prepară din două linguri de ulei, sare, piper, verdeață tocată și până la cinci căței de usturoi pisat fin sub formă de pastă. Cantitatea de usturoi se poate ajusta în funcție de preferințe. Ingredientele se freacă bine până se obține o compoziție cremoasă.

Sosul din Ardeal aduce o notă acrișoară și proaspătă. Pentru acesta ai nevoie de două linguri de ulei, o lingură de oțet, sare, piper, o ceapă roșie tăiată fin și verdeață. Toate componentele se omogenizează bine înainte de a fi turnate peste legume.

Ingrediente opționale pentru o salată mai bogată

Dacă vrei să transformi salata într-un fel de mâncare mai consistent, poți adăuga în aceste sosuri și alte ingrediente locale. Telemeaua sau cașcavalul ras se potrivesc de minune, la fel și puțină boia dulce sau iute. Iubitorii de gust intens pot adăuga un ardei iute tocat, ardei grași, castraveți proaspeți sau gogoșari.

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