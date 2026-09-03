Cuplul Maricel Păcuraru-Cristian Rizea are succes în business. Un nou raport independent privind transparența fondurilor politice scoate la lumină modul în care subvențiile de la bugetul de stat sunt folosite pentru a plăti adevarate taxe de protecție mediatică. Devine evident dacă ne amintim cum PSD denunța șantajul public al Realitatea Plus în 2024. O rețetă pe care am demonstrat că au aplicat-o si in Republica Moldova.

O analiză recentă a EFOR a contractelor din 2026 demonstrează că trustul Realitatea, controlat de omul de afaceri Maricel Păcuraru, încasează lunar o sumă colosală de 110.000 de euro de la Partidul Social Democrat (PSD) și Alianta pentru Unirea Românilor (AUR).

Această sumă uriașă, direcționată din banii publici către un singur canal media, expune un mecanism sofisticat de presiune politică, în care campaniile de linșaj televizat sunt oprite brusc în momentul semnării unor contracte comerciale extrem de avantajoase.

Cifrele documentate arată clar dimensiunea financiară a acestei alianțe tranzacționale. Prin intermediul firmei DBV Media House SRL, entitate care produce și difuzează materialele pentru portalul Realitatea.net, trustul a securizat un contract-cadru de 50.000 de euro pe lună cu PSD și un alt contract de 60.000 de euro pe lună cu AUR .

În total, cele două partide varsă 110.000 de euro lunar în conturile companiei deținute de PHG Media Invest SRL, firmă administrată de soția lui Maricel Păcuraru și amendată frecvent de Consiliul Național al Audiovizualului pentru derapaje grave.

Dincolo de cifrele oficiale, adevărata poveste este legată de modul în care a fost obținut acest contract din partea Partidului Social Democrat. Înainte de luna februarie 2026, momentul activării abonamentului lunar de 50.000 de euro, PSD și liderii săi au fost ținta unor atacuri mediatice susținute și agresive pe postul Realitatea Plus. Reluate sau preluate de la partenerul lui Maricel Păcuraru: Cristian Rizea.

Campania de denigrare a urmat un tipar clasic de șantaj de presă: defăimare zilnică în prime-time pentru a forța conducerea partidului să cedeze.

Imediat după parafarea înțelegerii comerciale din fonduri publice, tonul postului s-a schimbat radical, iar atacurile virulente la adresa social-democraților au fost stopate, demonstrând că scopul „dezvăluirilor” nu a fost interesul public, ci securizarea unui contract bănos.

Motorul principal al acestor campanii de presiune a fost parteneriatul toxic dintre Maricel Păcuraru și Cristian Rizea, un tandem unit de interese obscure și de un trecut penal comun. Cristian Rizea, fost deputat condamnat definitiv pentru corupție, a fugit în Republica Moldova, de unde a început să publice materiale de tip „kompromat” împotriva foștilor săi colegi politicieni.

Maricel Păcuraru, la rândul său condamnat în trecut în dosarul Poșta Română, i-a oferit lui Rizea platforma perfectă: resursele televiziunii Realitatea Plus.

Astfel, „spovedaniile” și alegațiile lui Rizea au fost transformate în muniție de calibru greu, fiind folosite ca instrument principal de șantaj pentru a convinge partidele și decidenții guvernamentali să plătească sume uriașe pentru a opri robinetul cu acuzații.

Acest modus operandi nu este o noutate absolută pentru trustul Realitatea, ci doar o formă rafinată a unor practici denunțate anterior chiar de la vârful PSD, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți în conflictul public.

Cazul „emisiunii de 500.000 de euro” a devenit un simbol al practicilor privind cheltuirea banilor publici, după ce s-a dezvăluit că partidul AUR, sub conducerea lui George Simion, a plătit această sumă uriașă din subvențiile de la stat către trustul Realitatea Plus pentru o presupusă producție de promovare electorală.

Controversa majoră a acestui contract constă în faptul că liderul politic nici măcar nu a apărut în respectiva emisiune, anomalie care a alimentat puternic acuzațiile din spațiul public conform cărora jumătatea de milion de euro nu a reprezentat contravaloarea unui serviciu media real, ci o „taxă de protecție” mascată, achitată de partid exclusiv pentru a cumpăra liniștea editorială și a stopa campaniile de denigrare la adresa sa.

Ceea ce arată însă documentele actuale este succesul șantajului mediatic. Folosind fondurile primite de la stat pentru comunicare politică, formațiunile politice preferă să alimenteze financiar conturile cuplului Păcuraru-Rizea, transformând subvențiile publice într-un scut de protecție împotriva linșajului mediatic.