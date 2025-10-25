Trei motive pentru care ozonoterapia te ajută să-ți consolidezi starea de sănătate înainte de sezonul rece

Într-o lume în care sănătatea devine tot mai mult o prioritate, mulţi pacienţi caută soluţii complementare care să sprijine tratamentele convenţionale. Printre acestea, terapia cu ozon (ozonoterapia) este adesea prezentată ca o opţiune de îngrijire ce vizează reducerea inflamaţiei, îmbunătăţirea oxigenării tisulare şi susţinerea imunităţii. Iată cele trei motive cheie pentru care ozonoterapia poate face diferenţa — împreună cu o declaraţie din partea medicului specialist în Recuperare Medicală și Medicină Regenerativă, dr. Cornel Brotac.

Inflamaţia cronică este un factor implicat în numeroase afecţiuni: de la artroză şi dureri musculare, până la tulburări metabolice şi sistemice. Studii recente arată că terapia cu oxigen-ozon poate reduce nivelurile unor citokine pro-inflamatorii şi poate modula căile oxidative-redox ale organismului.

„Prin intervenţia asupra stresului oxidativ şi a inflamaţiei locale, ozonoterapia devine un instrument util în recuperare şi în medicină regenerativă”, afirma dr. Brotac.

Ţesuturile afectate – fie prin traumă, boală cronică sau suprasolicitare – au adesea o oxigenare redusă, ceea ce limitează capacitatea de regenerare. Terapia cu ozon are potenţialul de a stimula metabolismul celular, creşterea producţiei de ATP şi de a facilita circulaţia microvasculară.

„Când reuşim să livrăm mai mult oxigen la nivel celular, răspunsul de vindecare se accelerează – şi aici intervenim cu ozonoterapie, în context controlat şi individualizat”, explică dr. Brotac.

Un al treilea beneficiu adesea evidenţiat este susţinerea sistemului imunitar. Ozonoterapia poate activa răspunsul imun, prin mecanisme de reglare a radicalilor liberi, stimularea enzimelor antioxidante şi susţinerea proceselor naturale de apărare.

„În practica noastră, am observat că pacienţii care adaugă ozonoterapia la planul de tratament convenţional au o stare generală mai bună – imunitatea funcţionează, inflamaţia scade şi oxigenarea creşte”, spune medicul dr. Brotac.