Sebastian Burduja nu intră în cursa pentru Primăria Capitalei: PNL are opţiuni foarte bune

Sebastian Burduja a confirmat că nu va candida la Primăria Capitalei, subliniind că formațiunea liberală are candidați cu rezultate solide în administrația publică locală. „Am spus public că nu voi candida. Cred că Partidul Naţional Liberal are opţiuni foarte bune, oamenii care au făcut performanţă în administraţia locală şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte, foarte mulţi ani”, a declarat liderul PNL în cadrul emisiunii „România Politică” de la Prima News.

Liderul PNL București a expus și pașii procedurali prin care va fi desemnat candidatul liberal pentru Capitală. El a explicat că, după stabilirea oficială a datei alegerilor locale prin hotărâre de guvern, va avea loc întrunirea Biroului pe București.

„Acesta face propuneri către un organism cu o mie de membri minim, practic toţi membrii din Bucureşti şi reprezentanţii lor, şi această propunere merge apoi în Biroul Politic Naţional, care reuneşte preşedinţii tuturor filialelor, fiind vorba de o validare şi, sigur, începerea precampaniei”, a precizat Burduja, arătând că decizia finală va fi bazată pe studii și analize riguroase.

Președintele organizației PNL București a subliniat importanța majoră a alegerilor din Capitală, depășind sfera internă de partid.

„E o miză care priveşte nu doar Partidul Naţional Liberal, priveşte România. Practic, Capitala dă un tonul, un trend către restul ţării, şi, în plan economic, bineînţeles, e cel mai important motor de dezvoltare, cam 40% din PIB înseamnă Bucureştiul şi zona limitrofă”, a spus liderul liberal.

Sebastian Burduja a reiterat avertismentul referitor la riscurile organizării alegerilor locale într-un singur tur, în condițiile în care coaliția de guvernare ar merge cu candidați separați.

„Dacă coaliţia guvernamentală este împărţită şi se pare că aşa va fi, blocul izolaţionist poate să emită pretenţii să aibă un procent important şi cel mai negru scenariu, un scenariu de tip apocalipsă, ar fi ca primarul Capitalei să vină din partea unui partid izolaţionist. Asta trebuie să evităm cu orice preţ”, a menționat Burduja.

Tot el a amintit că soluția optimă ar fi fost organizarea unor alegeri primare deschise.

„Eu de vreo două luni de zile tot spun public că se puteau face alegeri primare deschise, cu implicarea bucureştenilor, să se fi preselectat cel mai bun candidat şi am fi avut în faţă alegeri mult mai simple pentru România care trebuie să continue drumul spre vest, spre Occident”, a explicat președintele PNL București.

La finalul declarațiilor sale, Sebastian Burduja a evidențiat că rezultatul viitoarelor alegeri din Capitală va fi influențat decisiv de opțiunile alegătorilor, pe care i-a descris drept un electorat atent și bine informat. El a arătat că zone precum sectorul 5 au înregistrat o prezență redusă a voturilor pro-europene la precedentele scrutinuri, ceea ce impune o analiză atentă a mesajelor transmise de partide.

Liderul liberal a atras atenția că retorica agresivă și disputele interne din cadrul coaliției au afectat imaginea alianței și au contribuit la scăderea susținerii în rândul electoratului. În opinia sa, o campanie bazată pe dialog și echilibru ar putea restabili încrederea și ar consolida poziția forțelor pro-europene în București.