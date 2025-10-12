Vedete care au ajuns la închisoare. Faima nu le-a scăpat

Vedete care au avut probleme cu legea. Într-o industrie în care luxul și libertatea par fără limite, vedetele de la Hollywood au demonstrat, de-a lungul timpului, că nici faima și nici banii nu pot oferi imunitate în fața legii.

De la excese legate de droguri și alcool până la fraude financiare, violență domestică sau incidente bizare, mai mulți actori, cântăreți și sportivi celebri au trecut pragul tribunalului și, în unele cazuri, chiar al închisorii.

Înainte de a deveni celebrul Iron Man din universul Marvel, Robert Downey Jr. era cunoscut mai mult pentru scandalurile din afara platoului de filmare decât pentru cariera sa. Actorul a fost arestat de mai multe ori în anii ’90, după ce a fost prins cu droguri de clasa A – cocaină, heroină și marijuana.

În 1996, Downey a fost condamnat la trei ani de închisoare, dar a executat doar un an, fiind eliberat condiționat. Actorul însuși recunoștea, ani mai târziu, că „era o mașină care se autodistrugea”.

După numeroase cure de dezintoxicare și sprijinul prietenilor, Downey Jr. a reușit o revenire spectaculoasă, devenind unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood. Povestea lui este astăzi considerată un exemplu rar de reabilitare autentică în lumea showbizului.

Lindsay Lohan, cândva una dintre cele mai promițătoare actrițe ale generației sale, a avut o ascensiune rapidă, dar o cădere și mai bruscă. După succesul filmelor Mean Girls și The Parent Trap, Lohan a intrat într-un vârtej de petreceri, consum de droguri și scandaluri publice.

În 2007, a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului și posesie de droguri. După mai multe încălcări ale termenilor de eliberare condiționată, a ajuns de mai multe ori în spatele gratiilor, executând pedepse scurte, urmate de perioade de reabilitare. „A fost o perioadă neagră, dar am învățat mult despre mine”, spunea ea ulterior.

În prezent, Lohan încearcă să-și reconstruiască imaginea și cariera, locuind o perioadă în Dubai, departe de agitația din Los Angeles.

Celebrul actor din Blade și Demolition Man a fost condamnat în 2008 pentru neplata impozitelor în valoare de milioane de dolari. Snipes a fost găsit vinovat pentru trei capete de acuzare privind neglijența fiscală și a executat aproape trei ani de închisoare federală.

Actorul a susținut că a fost sfătuit greșit de consultanții săi financiari, dar instanța nu a fost impresionată. După eliberare, Snipes a revenit în atenția publicului prin roluri secundare și apariții în producții precum The Expendables 3.

Puțini s-ar fi așteptat ca Martha Stewart, imaginea perfecțiunii domestice americane, să ajungă după gratii. În 2004, vedeta a fost condamnată pentru obstrucționarea justiției și mințirea autorităților într-un caz de tranzacționare ilegală de acțiuni (insider trading).

Stewart a executat cinci luni de închisoare și a revenit, surprinzător, mai puternică decât oricând. În anii următori, și-a relansat brandul și chiar a făcut un show culinar împreună cu rapperul Snoop Dogg. Cazul ei a devenit emblematic pentru ideea că, uneori, o greșeală nu înseamnă sfârșitul unei cariere.

În 2001, actrița Winona Ryder, celebră pentru rolurile din Beetlejuice și Edward Scissorhands, a fost arestată după ce a fost prinsă furând haine de designer dintr-un magazin din Beverly Hills. Paguba: peste 5.000 de dolari.

Procesul ei a atras o atenție uriașă din partea presei, iar Ryder a fost condamnată la trei ani de eliberare condiționată, 480 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă substanțială. „Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci. Eram pierdută”, a spus actrița ulterior.

După o pauză lungă, Ryder a revenit spectaculos cu rolul Joyce Byers din Stranger Things, relansându-și cariera și redobândind respectul publicului.

Puțini fani știu că actorul Mark Wahlberg, astăzi star al filmelor de acțiune și comedie, a avut un trecut tulburător. În adolescență, Wahlberg a fost implicat în mai multe altercații violente și chiar a fost condamnat pentru agresiune, după ce a atacat doi bărbați vietnamezi în Boston.

La 16 ani, a fost trimis la închisoare, unde a petrecut 45 de zile. Experiența l-a marcat profund. După eliberare, a renunțat la viața de stradă și a început să-și construiască o carieră în muzică, apoi în actorie. „A fost momentul în care am înțeles că nu mai pot merge pe acel drum”, spunea actorul într-un interviu.

În 2007, Paris Hilton a fost condamnată la 45 de zile de închisoare pentru încălcarea termenilor de eliberare condiționată, după ce fusese prinsă conducând fără permis. Deși a executat doar 23 de zile, experiența a devenit un eveniment mediatic global.

„A fost cel mai greu moment al vieții mele”, declara ulterior Hilton. Totuși, în ciuda criticilor, condamnarea i-a crescut popularitatea și a transformat-o într-o figură emblematică a culturii pop din anii 2000.